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Нічна атака дронів по Україні. У Повітряних силах назвали кількість збитих "Шахедів"

Четвер 28 грудня 2023 07:18
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Нічна атака дронів по Україні. У Повітряних силах назвали кількість збитих "Шахедів" Фото: у Повітряних силах ЗСУ розповіли про збиті вночі 28 грудня ворожі "Шахеди" (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Володимир Костирін

Цієї ночі під час відбиття чергової повітряної атаки російських окупантів із застосуванням ударних дронів типу "Шахед" силами та засобами ППО Збройних сил України було знищено 7 БПЛА ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Військові зазначили, що загалом було зафіксовано запуск росіянами 8 дронів-камікадзе.

"У ніч на 28 грудня 2023 року російські окупанти атакували вісьмома БпЛА типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарськ - РФ", - йдеться в повідомленні.

Також у ПС уточнили, що 7 безпілотників ворога було збито винищувальною авіацією, підрозділами ЗРВ, мобільними вогневими групами в межах трьох областей, а саме в Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій.

Нічна атака дронів по Україні. У Повітряних силах назвали кількість збитих &quot;Шахедів&quot;

Нічна атака дронів по Україні

У ніч проти 28 грудня російські окупанти вчергове атакували територію України ударними дронами типу "Шахед". В командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли про рух ворожих БПЛА, зокрема, в Дніпропетровській, Кіровоградській та Черкаській областях.

У регіонах оголошували повітряну тривогу. Про відбій загрози ворожих атак із застосуванням "Шахедів" військові заявили близько 04:20.

Також близько одинадцятої вечора у середу у Запоріжжі пролунали вибухи, повідомлялося про роботу ППО та збиття кількох дронів противника.

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