Нічна атака дронів по Україні. У Повітряних силах назвали кількість збитих "Шахедів"
Цієї ночі під час відбиття чергової повітряної атаки російських окупантів із застосуванням ударних дронів типу "Шахед" силами та засобами ППО Збройних сил України було знищено 7 БПЛА ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.
Військові зазначили, що загалом було зафіксовано запуск росіянами 8 дронів-камікадзе.
"У ніч на 28 грудня 2023 року російські окупанти атакували вісьмома БпЛА типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарськ - РФ", - йдеться в повідомленні.
Також у ПС уточнили, що 7 безпілотників ворога було збито винищувальною авіацією, підрозділами ЗРВ, мобільними вогневими групами в межах трьох областей, а саме в Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій.
Нічна атака дронів по Україні
У ніч проти 28 грудня російські окупанти вчергове атакували територію України ударними дронами типу "Шахед". В командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли про рух ворожих БПЛА, зокрема, в Дніпропетровській, Кіровоградській та Черкаській областях.
У регіонах оголошували повітряну тривогу. Про відбій загрози ворожих атак із застосуванням "Шахедів" військові заявили близько 04:20.
Також близько одинадцятої вечора у середу у Запоріжжі пролунали вибухи, повідомлялося про роботу ППО та збиття кількох дронів противника.
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