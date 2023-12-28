Не можемо чекати до березня. Шмигаль звернувся до донорів щодо фінансування, - Bloomberg

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до міжнародних донорів та попросив їх про зустріч. Це пов'язано з можливою затримкою фінансової допомоги Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише Bloomberg.

Як пише видання, у листі до координаційної групи, яка контролює кошти, Шмигаль заявив, що Україні фінансування потрібне вже наступного місяця. Воно має бути спрямоване на потреби основного бюджету України.

"Для підтримки макроекономічної стабільності вкрай важливо, щоб ми отримували достатнє, оперативне та передбачуване зовнішнє фінансування, починаючи з січня 2024 року", - сказано у листі.

Шмигаль вважає, що наразі не доцільно вести дискусію щодо проектів відновлення та реконструкції в країні, адже Україна бореться за виживання.

"Ми не можемо чекати до березня, щоб фінансувати наші соціальні потреби", – заявив Шмигаль.

Зауважимо, що днями Міністерство фінансів України заявило, що потреби у фінансуванні на 2024 рік становлять 37,3 мільярда доларів після отримання понад 42 мільярдів доларів зовнішньої допомоги у 2023 році.

За словами Шмигаля, донори мають провести зустріч у січні перед запланованою зустріччю наступного місяця.

Проблеми з допомогою

Раніше перший віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко повідомила виданню Financial Times, що Україні, ймовірно, доведеться відкласти виплату пенсій та зарплат державним службовцям, якщо ЄС та США не нададуть обіцяної фінансової допомоги на початку наступного року.

Згодом Свириденко у своєму Facebook спробувала уточнити свою заяву для іноземної преси. Зокрема, вона сказала, що ризик затримок є у довгостроковій перспективі, а на початок 2024 року уряд має план "Б", проте не уточнила, в чому він полягає.

Індексація пенсій

У вересні Мінфін у пояснювальній записці до проекту держбюджету на 2024 року заявляв, що "передбачений обсяг видатків на пенсійне забезпечення дозволить профінансувати виплату пенсій, доплат та підвищень до пенсій, які відповідно до чинного законодавства фінансуються за рахунок бюджетних коштів, а також здійснити щорічну індексацію пенсій".

Міністерство соціальної політики пропонувало провести індексацію пенсій у 2024 році з 1 березня, як це визначено законодавчо. Розмір індексації залежатиме від рівня інфляції та середньої зарплати. Про них можна буде говорити на початку 2024 року після надходження статистичних даних за 2023 рік.