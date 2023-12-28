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США запропонували G7 конфіскувати 300 млрд доларів російських активів, - FT

Вашингтон, Четвер 28 грудня 2023 08:50
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США запропонували G7 конфіскувати 300 млрд доларів російських активів, - FT Фото: США запропонували G7 конфіскувати 300 млрд доларів активів РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США пропонують країнам G7 конфіскувати на користь України 300 млрд доларів заморожених російських активів. Союзники поспішають узгодити план до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Видання наголошує, що поки ніяких рішень не було ухвалено, а це питання залишається на стадії обговорення у європейських столицях. Хоча прискорення роботи з конфіскації активів РФ для України свідчить, що важливість цього питання зростає.

Тему конфіскації активів обговорювали цього місяця як міністри фінансів "Великої сімки", так і їхні заступники. За словами людей, поінформованих про переговори, дискусії стосувалися того, як розробити таку політику та оцінити пов’язані з цим ризики.

США за підтримки Великої Британії, Японії та Канади запропонували продовжити підготовчу роботу, щоб були готові варіанти до 24 лютого. Три робочі групи, запропоновані США, вивчатимуть юридичні питання щодо конфіскації, спосіб застосування конфіскованих активів, зменшення ризиків і варіанти того, як найкраще спрямувати їх в Україну.

Німеччина, Франція, Італія та ЄС висловили деякі застереження та необхідність ретельно оцінити законність конфіскації активів. Як зазначає FT, кілька європейських міністрів також закликали зберігати секретність.

США поки офіційно не підтримали арешт активів Росії, але серед G7 вони поширили документ, у якому зазначали, що це було б законним і як "контрзахід, щоб спонукати Росію припинити свою агресію".

В ЄС також вважають, що конфіскація активів буде недостатньою, щоб закрити потреби України у відбудові, і що вона не повинна замінити фінансову підтримку Києва у 2024 році.

Передача Україні активів РФ

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Україні вперше передадуть конфісковані у російських підсанкційних олігархів активи. За його словами, гроші будуть направлені на підтримку українських ветеранів. Це перший крок США у питанні передачі Україні заморожених російських активів.

Крім того, нещодавно The New York Times заявило, що США терміново обговорюють з партнерами використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

У Білому домі відреагували на заяви ЗМІ. Там наголосили, що певні розмови з союзниками ведуться, а про передачу Україні російських активів говорити ще зарано.

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