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Захоплення заручників в Одесі. У ЗСУ розповіли подробиці інциденту

Одеса, Четвер 28 грудня 2023 18:13
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Захоплення заручників в Одесі. У ЗСУ розповіли подробиці інциденту Архівне фото: У ЗСУ розповіли подробиці захоплення заручників в Одесі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В Одесі сьогодні, 28 грудня, озброєний військовий намагався накласти на себе руки. При цьому він зачинився у квартирі зі своєю знайомою та її дитиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Військовослужбовець однієї з військових частин на Одещині, озброєний зарядженим пістолетом, зачинився у квартирі своєї знайомої, де перебувала і сама жінка, і її неповнолітня дитина", - йдеться в заяві.

Зазначається, що під час спроби поспілкуватися, чоловік відмовився відчинити двері, висловлював небажання жити і наміри самогубства, а також повідомив, що порізав собі руки і стікає кров'ю.

Запідозривши, що озброєний чоловік перебуває в неадекватному стані, офіцери військової частини викликали поліцію.

Військового доставили в госпіталь

"З метою забезпечення безпеки жінки та дитини, недопущення вчинення самогубства самим військовим, двері було відчинено примусово", - повідомили в Силах оборони.

Винуватця інциденту доправлено до військового госпіталю. Жінка і дитина не пошкоджені. Триває розбір і вивчення всіх обставин.

Що цьому передувало

Сьогодні повідомлялося, що чоловік в Одесі захопив у заручники жінку і дитину в багатоповерховому будинку. Поліцейським довелося проводити спецоперацію.

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