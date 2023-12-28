Українські війська нещодавно просунулися на захід від Горлівки: карти ISW

Позиційні бої ЗСУ з російськими військами відбувалися на північний схід та південний схід від Куп'янська в районі Синьківки, Петропавлівки та Іванівки. Українські війська продовжують утримувати позиції біля Кринків та беруть участь у зустрічних боях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Операція №1 - Луганська область

За словами ISW, російські війська 27 грудня просунулися в районі Кремінної на тлі позиційних боїв, що продовжуються, вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна.

Українські та російські джерела стверджували, що позиційні бої відбувалися на північний схід та південний схід від Куп'янська в районі Сіньківки, Петропавлівки та Іванівки, а також на захід та південний захід від Кремінної в районі Діброви та Серебрянського лісництва.

Операція №2 - Донецька область

Співробітники ISW з'ясували, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Бахмута та 27 грудня продовжили позиційні бої з українськими військами у цьому районі. Відео з геолокацією, опубліковане 27 грудня, показує, що російські війська просунулися ближче до східної околиці Спірного (на північний схід від Бахмута).

27 грудня російські війська просунулися в районі Бахмута та продовжили позиційні бої з українськими військами.

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої відбувалися на північний захід від Бахмута в районі Богданівки, на захід від Бахмута в районі Іванівського та у напрямку Часового Яру, і на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

В інституті з'ясували, що українські війська нещодавно просунулися на захід від Горлівки та 27 грудня продовжили позиційні бої з російськими військами. Відео з геолокацією, опубліковане 26 грудня, показує, що українські війська просунулися далі вглиб терикону на захід від Горлівки.

Російські війська нещодавно просунулися на північ від Авдіївки та 27 грудня продовжили позиційні бої з українськими військами. Відео з геолокацією, опубліковане 26 грудня, показує, що російські війська нещодавно просунулися у східній частині Степового (на північ від Авдіївки).

Додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 27 грудня, вказують на те, що російські війська просунулися на південь від Авдіївського сміттєзвалища (на північний схід від Авдіївки).

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали:

на північний захід від Авдіївки в районі Очеретиного, Новокалиновому та Новобахмутівці;

на північ від Авдіївки у районі Степового;

біля Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки;

біля промислової зони на південний схід від Авдіївки;

на південний захід від Авдіївки в районі Водяного, Сєверного, Первомайського та Невельського.

27 грудня російські війська, ймовірно, продовжили зміцнювати контроль над Мар'їнкою (на захід від Донецька) і нещодавно досягли успіхів на південний захід від Донецька. Відео з геолокацією, опубліковане 27 грудня, показує, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

Кадри, на яких російський військовий блогер вільно гуляє Мар'їнкою, опубліковані 27 грудня, додатково вказують на те, що російські війська контролюють більшу частину, якщо не всю Мар'їнку.

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої відбувалися в районі Мар'їнки, Новомихайлівки та Побєди.

"Південна вісь"

Генеральний штаб України повідомив, що 27 грудня російські війська не проводили наступальних операцій у районі кордону Донецької та Запорізької областей.

Українські війська нещодавно втратили позиції навколо Роботиного, ймовірно, після того, як відійшли на зручніші рубежі оборони біля Роботиного на зиму.

Відео з геолокацією, опубліковані 14 та 27 грудня, показують, що російські війська відновили раніше втрачені позиції на захід від Вербового (на схід від Роботиного).

Повідомляється, що російські війська атакували поблизу Роботиного, на північний схід від Роботиного поблизу Новопокровки та на захід від Вербового.

За словами ISW, нещодавно російські війська досягли незначних територіальних завоювань на лівому березі Дніпра в окупованій Херсонській області.

Відео з геолокацією, опубліковане 26 грудня, показує, що російські війська просунулися в західній частині Кринків на східному березі та на північ від Білогрудового (9,5 км на південний захід від Херсона).

Українські війська продовжують утримувати позиції біля Кринків та беруть участь у зустрічних боях.