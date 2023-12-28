ua en ru
Чт, 28 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни обстріляли Вовчанськ: загорілось авто, є загибла та поранена

Харків, Четвер 28 грудня 2023 11:20
UA EN RU
Росіяни обстріляли Вовчанськ: загорілось авто, є загибла та поранена Фото: росіяни обстріляли Вовчанськ 28 грудня, є загибла та поранена (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували Вовчанськ Харківської області 28 грудня. Через обстріл зайнявся автомобіль, одна жінка загинула, ще одна поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Близько 10 години відбувся ворожий обстріл (попередньо з РСЗВ) Вовчанська, що в Чугуївському районі. На жаль, 66-річна жінка від отриманих травм померла в лікарні", - розповів він.

Також, за його словами, на місці надають медичну допомогу 63-річній місцевій жительці.

Обстріли Вовчанська

Російські війська постійно обстрілюють населені пункти Харківської області, розташовані неподалік кордону з Росією. Зокрема під обстрілом постійно перебуває і Вовчанськ. Наприклад, 19 жовтня окупанти вдарили по Вовчанську в Харківській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков
NEWS
У Повітряних силах пояснили, чому в Україні такі короткі тривоги через зліт МіГ-31К
У Повітряних силах пояснили, чому в Україні такі короткі тривоги через зліт МіГ-31К
DAILY
Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році