Окупанти завдали авіаудару по селу біля Куп'янська: троє постраждалих (фото)

Російські війська завдали авіаудару по селу Глушківка Куп'янського району Харьківської області у четвер, 28 грудня. Троє людей поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області .

"Росіяни завдали авіаудару по селу Глушківка. Внаслідок авіаудару постраждали три жінки - 58, 60 та 76 років. Постраждалим надається невідкладна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в селі пошкоджені будинки, є витік газу з пошкоджених будинків.

Наслідки обстрілу села Глушківка Куп'янського району Харківської області 28 грудня (t.me/synegubov)

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Обстріл Вовчанська

Російські війська 28 грудня атакували і Вовчанськ Харківської області. Через обстріл зайнявся автомобіль, одна жінка загинула, ще одна поранена. Під час обстрілу місцеві мешканці перебували біля пункту видачі харчування. За даними рятувальників, кількість постраждалих уточнюється.