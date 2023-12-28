ua en ru
Чт, 28 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти завдали авіаудару по селу біля Куп'янська: троє постраждалих (фото)

Харків, Четвер 28 грудня 2023 13:41
UA EN RU
Окупанти завдали авіаудару по селу біля Куп'янська: троє постраждалих (фото) Фото: окупанти завдали авіаудару по селу Глушківка біля Куп'янська 28 грудня, троє поранених (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська завдали авіаудару по селу Глушківка Куп'янського району Харьківської області у четвер, 28 грудня. Троє людей поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

"Росіяни завдали авіаудару по селу Глушківка. Внаслідок авіаудару постраждали три жінки - 58, 60 та 76 років. Постраждалим надається невідкладна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в селі пошкоджені будинки, є витік газу з пошкоджених будинків.

Наслідки обстрілу села Глушківка Куп'янського району Харківської області 28 грудня (t.me/synegubov)

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Обстріл Вовчанська

Російські війська 28 грудня атакували і Вовчанськ Харківської області. Через обстріл зайнявся автомобіль, одна жінка загинула, ще одна поранена. Під час обстрілу місцеві мешканці перебували біля пункту видачі харчування. За даними рятувальників, кількість постраждалих уточнюється.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков
NEWS
Юсов про прогнози щодо ЗСУ у Криму: справдились, українці були там цього року
Юсов про прогнози щодо ЗСУ у Криму: справдились, українці були там цього року
DAILY
Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році