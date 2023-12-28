ua en ru
Чт, 28 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Декілька за 5 хвилин. У Криму пролунали вибухи

Крим, Четвер 28 грудня 2023 10:53
UA EN RU
Декілька за 5 хвилин. У Криму пролунали вибухи Фото: у Криму пролунали вибухи 28 грудня 2023 (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Криму, у Красноперекопську, пролунали вибухи у четвер, 28 грудня. Там сталося кілька вибухів за 5 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

"У Красноперекопську протягом останніх 5 хвилин було чути два вибухи", - йдеться у повідомленні.

При цьому слідів ракет у небі не видно.

Вибухи в Криму

На півночі тимчасово окупованого Криму в районі Красноперекопська (Яни Капу, адміністративний центр Перекопського району) вночі, 28 грудня, пролунали вибухи. Серія вибухів прогриміла приблизно о першій годині ночі.

Крім цього, близько пів на дванадцяту ночі повідомлялося про вибухи в окупованому Севастополі в районі бухти. У ТГ-каналах розповідали про чотири-п'ять вибухів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
вибухи Крым
NEWS
У Повітряних силах пояснили, чому в Україні такі короткі тривоги через зліт МіГ-31К
У Повітряних силах пояснили, чому в Україні такі короткі тривоги через зліт МіГ-31К
DAILY
Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році