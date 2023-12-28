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Зеленський обговорив "формулу миру" з Папою Римським

Четвер 28 грудня 2023 20:14
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Зеленський обговорив "формулу миру" з Папою Римським Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 28 грудня, провів розмову з Папою Римським Франциском.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України.

"Щойно говорив з його святістю Папою Франциском", - йдеться у заяві.

Зеленський подякував йому за привітання для України та українців з Різдвом, за побажання справедливого миру.

"Для усіх нас обговорили нашу спільну роботу щодо "формули миру", більше 80 держав вже в процесі на рівні своїх представників буде більше. Я вдячний Ватикану за підтримку нашої роботи", - додав президент.

Роль Ватикану у війні в Україні

10 квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край війні між Росією та Україною.

Таку заяву понтифік зробив після свого візиту в Будапешт, де зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і митрополитом Іларіоном, представником російської православної церкви в Будапешті.

Однак пізніше в Офісі президента заявили, що Україні нічого не відомо про миротворчу місію Ватикану, про яку говорив Папа Римський Франциск. Влада країни не дала згоди на такі ініціативи.

А у травні президент Зеленський провів зустріч із Папою Франциском, яка тривала близько 40 хвилин.

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Володимир Зеленський Папа римський Війна в Україні
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