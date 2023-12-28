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У Чорному морі на ворожій міні підірвалося цивільне судно під прапором Панами

Україна, Четвер 28 грудня 2023 10:34
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У Чорному морі на ворожій міні підірвалося цивільне судно під прапором Панами Фото: у Чорному морі на ворожі міні підірвалося цивільне судно під прапором Панами (t.me/SJTF_Odes)
Автор: Наталія Гурковська

В Чорному морі стався підрив на російській морській міні цивільного судна під прапором Панами. Балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів, двоє людей поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Судно втратило хід і керування, на верхній палубі виникла пожежа. Для уникнення затоплення капітан зафіксував судно на мілині", - розповіли військові.

Катери Морської охорони та пошуково-рятувальної служби негайно надали допомогу екіпажу, доставили медиків на борт.

"При огляді судна та опитуванні капітана було виявлено двох моряків, які отримали поранення. Одному надано допомогу на місці, другого пораненого для дообстеження у супроводі медиків доправили до найближчої лікарні. Його стан задовільний", - додали в Силах оборони півдня.

Наразі до судна спрямовані буксири для зняття з мілини і доставки в порт.

НП з кораблями у Чорному морі

Зазначимо, що такі випадки останнім часом не рідкість. Наприклад, у жовтні біля узбережжя Румунії у Чорному морі на міні підірвалося вантажне судно під прапором Туреччини. Внаслідок інциденту корабель отримав незначні пошкодження, екіпаж не постраждав.

Крім того, на початку листопада російські окупанти завдали ракетного удару по судну, яке заходило до порту Одеської області. Один моряк загинув, ще четверо отримали поранення.

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