Зустріч Макрона з Сі Цзіньпінем та ракетна атака по Ізраїлю: новини за 6 квітня

У четвер, 6 квітня, президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпінем у Пекіні. А також вчора по ізраїльській території було випущено безліч ракет з боку Лівану.

Детальніше про те, що сталося у четвер, 6 квітня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Сі Цзіньпін і Макрон зустрілися у Пекіні

У четвер, 6 квітня, президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпінем у Пекіні та провели переговори.

Під час офіційної зустрічі Макрона та Сі Цзіньпіна французький президент прокоментував війну в Україні. На його думку, Китай може вплинути на Росії та допомогти відновленню переговорів.

" Російська агресія в Україні завдала удару по стабільності. Я знаю, що можу розраховувати на те, що ви повернете Росію до тями та всіх за стіл переговорів", - сказав Макрон.

Він наголосив, що Китай може відіграти "важливу роль" у пошуках миру, і привітав "готовність Пекіну взяти на себе зобов’язання щодо врегулювання".

Своєю чергою, лідер Китаю заявив, що готовий з Францією закликати до "недопущення ескалації" в Україні.

"Обидві країни (Китай і Франція - ред.) закликають міжнародну спільноту не допустити ескалації кризи в Україні. Європа є незалежним полюсом у багатополярному світі, і Китай підтримує її стратегічну автономію", - сказав Сі Цзіньпінь.

Він також виступив за відновлення мирних переговорів задля врегулювання "української кризи". Він закликав почати їх "якнайшвидше".

Глава Китаю та президент Франції домовилися розпочати наполегливу роботу над досягненням миру між Росією та Україною.

Однак Макрону не вдалося змінити позицію Сі Цзіньпіна щодо війни РФ проти України.

Запустили з Лівану. Північ Ізраїлю піддалась ракетному обстрілу

Близько 14:30 четверга, 6 квітня, по ізраїльській території було випущено безліч ракет з боку Лівану. У містах Бетцет і Шломі в Західній Галілеї, які межують з Ліваном, було чути сигнал про наближення ракет. Внаслідок обстрілу є постраждалі та руйнування.

Відомо, що частину випущених ракет було перехоплено системою ППО "Залізний купол". Також Ізраїль підняв бойову авіацію.

Пізніше стало відомо, що вчора по Ізраїлю з Лівану випустили близько 30 ракет.

В останнє Ізраїль зазнавав таких обстрілів із Лівану у серпні 2021 року, тоді було випущено понад 20 ракет.

Міністр оборони Ізраїлю доручив опрацювати відповідь на ракетний удар по країні.

Литва анонсувала пакет військової допомоги Україні на 41 млн євро

Литва анонсувала новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість становить 41 млн євро.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас не розкрив подробиць нового пакету допомоги, однак відзначив, що він складатиметься з обладнання, нових надходжень й внесків у міжнародні фонди.

"Вартість нового пакету військової підтримки України з боку Литви сягне близько 41 мільйона євро. Він складатиметься з відправленої техніки, нових надходжень, внесків до міжнародних фондів", - зазначив Анушаускас.

Греція готова передати Україні ще одну партію БМП-1 та артилерійські снаряди

Греція готова направити Україні ще одну партію БМП-1, артилерійські снаряди та боєприпаси до стрілецького озброєння.

Зазначимо, Греція раніше вже надала ракети та пускові установки Stinger, реактивні снаряди, артилерійські боєприпаси, стрілецькі боєприпаси та бойові машини піхоти БМП-1.

Литва ухвалила резолюцію про запрошення України до НАТО

Сейм Литви ухвалив резолюцію до літнього саміту НАТО у Вільнюсі. Вона включає офіційне запрошення Україні приєднатися до альянсу.

У документі йдеться про те, що на саміті НАТО у Вільнюсі необхідно запросити Україну приєднатися до НАТО, а підписати протоколи про членство та запустити процес ратифікації, коли це дозволять умови.

Литовські парламентарі вважають, що такий крок буде стратегічним рішення НАТО у прагненні миру в Україні та Європі.

" Ми проти сірих зон безпеки, ми хочемо довести хибність тези про те, що Росія має право вето на членство України. Ми думаємо, що Україна сприятиме нашій безпеці, зробить НАТО сильнішим", - заявив голова парламентського комітету у закордонних справах Жигімантас Павільоніс.

Також резолюція наголошує необхідність посилити оборону у Балтійському регіоні, збільшити кількість війська НАТО у Литві до рівня бригади і покращити протиповітряну оборону країни.

Зазначимо, що саміт країн НАТО пройде у Вільнюсі 11-12 липня. Литва вперше прийматиме 40 делегацій з країн-членів та партнерів альянсу.

Україна та Польща домовилися про спільне виробництво 125-мм снарядів для танків

Україна та Польща будуть разом виробляти танкові снаряди калібру 125 мм. Відповідну домовленість країни підписали у середу, 5 квітня.

"Вчора під час офіційного візиту президента України до Польщі відповідний Меморандум підписали генеральний директор українського державного холдингу та керівництво польського виробника", - зазначив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

Він додав, що Мінстратегпром зосередиться на нарощуванні виробництва боєприпасів для української армії. Снаряди будуть виробляти як українські заводи, так й іноземні компанії.

Варто зазначити, що 125-мм снаряди необхідні для танків радянського зразка, які має Україна на озброєнні та які ЗСУ отримали від партнерів. Також такі боєприпаси потрібні для польських танків PT-91 Twardy, які є модернізованою версією радянського Т-72М.