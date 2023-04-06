Запустили з Лівану. Північ Ізраїлю піддалась ракетному обстрілу

Близько 14:30 четверга, 6 квітня, по ізраїльській території було випущено безліч ракет з боку Лівану. У містах Бетцет і Шломі в Західній Галілеї, які межують з Ліваном, було чути сигнал про наближення ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости Израиля".

Також відомо, що Ізраїль підняв бойову авіацію. В останнє Ізраїль зазнавав таких обстрілів із Лівану у серпні 2021 року, тоді було випущено понад 20 ракет.

"Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху регулярно отримує інформацію про те, що відбувається, і проведе оперативну нараду з керівництвом системи безпеки", - повідомили в уряді Ізраїлю.

Попередньо, внаслідок ракетного удару одна жінка отримала легкі осколкові поранення. Ще одній жінці надавалась допомога медиків, бо вона перебувала у шоковому стані.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Єрусалимі в ніч на 5 квітня сталися нові сутички на Храмовій горі. Пізніше Ізраїль та сектор Газа обмінялися ракетними ударами.

Нагадаємо, 19 березня по Ізраїлю з боку сектора Газа випустили ракету. Обстріл стався під час загострення напруженості між ізраїльтянами та палестинцями.

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