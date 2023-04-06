Запустили з Лівану. Північ Ізраїлю піддалась ракетному обстрілу
Близько 14:30 четверга, 6 квітня, по ізраїльській території було випущено безліч ракет з боку Лівану. У містах Бетцет і Шломі в Західній Галілеї, які межують з Ліваном, було чути сигнал про наближення ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости Израиля".
Відомо, що частину випущених ракет було перехоплено системою ППО "Залізний купол".
Попередньо, внаслідок ракетного удару одна жінка отримала легкі осколкові поранення. Ще одній жінці надавалась допомога медиків, бо вона перебувала у шоковому стані.
"Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху регулярно отримує інформацію про те, що відбувається, і проведе оперативну нараду з керівництвом системи безпеки", - повідомили в уряді Ізраїлю.
Також відомо, що Ізраїль підняв бойову авіацію. В останнє Ізраїль зазнавав таких обстрілів із Лівану у серпні 2021 року, тоді було випущено понад 20 ракет.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Єрусалимі в ніч на 5 квітня сталися нові сутички на Храмовій горі. Пізніше Ізраїль та сектор Газа обмінялися ракетними ударами.
Нагадаємо, 19 березня по Ізраїлю з боку сектора Газа випустили ракету. Обстріл стався під час загострення напруженості між ізраїльтянами та палестинцями.
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