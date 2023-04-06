Сі Цзіньпін та Макрон домовилися наполегливо працювати над миром в Україні, - Reuters

Глава Китаю Сі Цзіньпін та президент Франції Еммануель Макрон домовилися розпочати наполегливу роботу над досягненням миру між Росією та Україною.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Reuters розповіло французьке дипломатичне джерело.

При цьому джерело не уточнило, чи Китай змінив свою позицію щодо війни Росії проти України. Але дипломат зазначив, що глави держав домовилися й надалі вести переговори.

"Президент (Макрон - ред.) і Сі домовилися "наполегливо працювати", щоб прискорити закінчення війни і добитися початку переговорів при повному дотриманні міжнародного права", - наводить видання слова неназваного дипломата.

Нагадаємо, раніше ЗМІ почали розповсюджувати інформацію про те, що Сі Цзіньпін на переговорах з Макроном заявив про готовність поспілкуватися з Володимиром Зеленським.

Також глава КНР закликав якнайшвидше розпочати мирні переговори між Росією та Україною.

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