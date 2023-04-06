"Крок відчаю". Гуменюк розповіла про нову тактику окупантів із використанням БПЛА

Російські окупанти активізують авіацію на півдні України, що пов’язано з новою тактикою. Зокрема, росіяни прив'язують до безпілотників гранати та намагаються бити по скупченню людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону .

За її словами, зменшивши свою наземну потужність, окупанти застосовують повітряні сили - авіацію і БПЛА, якими раніше тільки розвідували обстановку.

"Наразі прив’язують до них розривні гранати і намагаються таким чином уразити скупчення людей, зокрема там, де роздається гуманітарна допомога", - зазначила Гуменюк.

Вона констатувала, що використання ворогом авіації з керованими авіаційними бомбами, які він час від часу собі дозволяє, це вже певний "крок відчаю", бо "більше використовувати немає чого".

"Для них дуже важко наразі розташовувати артилерійські позиції на тих ділянках, над якими ми працюємо з вогневої точки зору, і зачищаючи смугу в 30 км, ми залишаємо все менше і менше позицій окупантам, звідки вони можуть артилерією, мінометами наносити ураження по правому берегу, хоча вони все ж таки вишукують такі позиції", - констатувала Гуменюк.

Як повідомлялося, нещодавно Росія почала використовувати плануючі бомби, що планують, розкидаючи їх по кілька десятків на день по всій території розмежування з літаків Су-35 і Су-34. І ця тактика ворога – нова загроза для українських сил ППО.