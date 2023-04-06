Вертоліт, 390 окупантів, 4 БПЛА: Генштаб оновив втрати РФ в Україні
За даними на ранок четверга, 6 квітня, українські військові ліквідували за добу 390 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 176 630 військових. Крім того, ЗСУ знищили 2 танки, 8 ББМ і 4 БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 176630 (+390) осіб ліквідовано,
- танків - 3631 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 7013 (+8) од,
- артилерійських систем - 22714 (+7) од,
- РСЗВ - 532 (+0) од,
- засоби ППО - 281 (+1) од,
- літаків - 306 (+0) од,
- гелікоптерів - 292 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня -2287 (+4),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5574 (+1) од,
- спеціальна техніка - 302 (+3)
Як повідомлялось, попри великі втрати у живій силі та техніці, російські окупанти не припиняють наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
Крім того, у Бахмуті продовжуються важкі бої, росіяни поволі просуваються вперед. Нещодавно підрозділи ВДВ навколо міста, ймовірно, отримали термобаричні ракетні системи ТОС-1.
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