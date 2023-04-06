Україна та Польща домовилися про спільне виробництво 125-мм снарядів для танків

Україна та Польща будуть разом виробляти танкові снаряди калібру 125 мм. Відповідну домовленість країни підписали у середу, 5 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра стратегічної промисловості Олександра Камишіна в Telegram.

"Вчора під час офіційного візиту президента України до Польщі відповідний Меморандум підписали генеральний директор українського державного холдингу та керівництво польського виробника", - зазначив він.

Камишін додав, що Мінстратегпром зосередиться на нарощуванні виробництва боєприпасів для української армії. Снаряди будуть виробляти як українські заводи, так й іноземні компанії.

Варто зазначити, що 125-мм снаряди необхідні для танків радянського зразка, які має Україна на озброєнні та які ЗСУ отримали від партнерів. Також такі боєприпаси потрібні для польських танків PT-91 Twardy, які є модернізованою версією радянського Т-72М.

Нагадаємо, в "Укроборонпромі" повідомили, що Україна запустила виробництво 125-мм снарядів для танкової гармати.

Крім того, Україна разом з однією з країн НАТО почала виробляти 122-мм артилерійські снаряди. Першу партію боєприпасів вже відправили на фронт.

Також український завод "Маяк" почав виробляти боєприпаси осколкової дії для безпілотників.

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