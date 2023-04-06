Гуменюк про ситуацію на Кінбурнській косі: ЗСУ суттєво потіснили росіян

Українські військові суттєво потіснили росіян на тимчасово окупованій Кінбурнській косі. Стійкого перебування ворога там не фіксують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальниці прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі " Еспресо ".

"Ми працюємо досить успішно, про що є вже певна інформація. Але про наші успіхи розповідати ще рано, тому робота триває. А звітувати будемо трохи пізніше. Загалом можу зазначити, що ми суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі", - заявила Гуменюк.

За її словами, окупанти здійснюють вилазки раз на дві доби для обстрілу Дніпровсько-Бузького лиману. Таким чином, вони хочуть показати, що контролюють морські транспортні шляхи.

"Проте стійкого перебування ворога там не фіксується", - додала вона.

При цьому Гуменюк наголосила, що росіяни накопичуються ближче до материкової частини та намагаються сховатися за мирними жителями.