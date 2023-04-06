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Гуменюк про ситуацію на Кінбурнській косі: ЗСУ суттєво потіснили росіян

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Четвер 06 квітня 2023 19:50
Гуменюк про ситуацію на Кінбурнській косі: ЗСУ суттєво потіснили росіян Ілюстративне фото: українські військові потіснили росіян на Кінбурнській косі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові суттєво потіснили росіян на тимчасово окупованій Кінбурнській косі. Стійкого перебування ворога там не фіксують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальниці прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі "Еспресо".

"Ми працюємо досить успішно, про що є вже певна інформація. Але про наші успіхи розповідати ще рано, тому робота триває. А звітувати будемо трохи пізніше. Загалом можу зазначити, що ми суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі", - заявила Гуменюк.

За її словами, окупанти здійснюють вилазки раз на дві доби для обстрілу Дніпровсько-Бузького лиману. Таким чином, вони хочуть показати, що контролюють морські транспортні шляхи.

"Проте стійкого перебування ворога там не фіксується", - додала вона.

При цьому Гуменюк наголосила, що росіяни накопичуються ближче до материкової частини та намагаються сховатися за мирними жителями.

Нагадаємо, ще в січні Гуменюк заявляла, що абсолютного контролю над Кінбурнською косою немає поки що ніхто.

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