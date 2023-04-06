Литва ухвалила резолюцію про запрошення України до НАТО
Сейм Литви ухвалив резолюцію до літнього саміту НАТО у Вільнюсі. Вона включає офіційне запрошення Україні приєднатися до альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу парламенту Литви.
У документі йдеться про те, що на саміті НАТО у Вільнюсі необхідно запросити Україну приєднатися до НАТО, а підписати протоколи про членство та запустити процес ратифікації, коли це дозволять умови.
Литовські парламентарі вважають, що такий крок буде стратегічним рішення НАТО у прагненні миру в Україні та Європі.
"Ми проти сірих зон безпеки, ми хочемо довести хибність тези про те, що Росія має право вето на членство України. Ми думаємо, що Україна сприятиме нашій безпеці, зробить НАТО сильнішим", - заявив голова парламентського комітету у закордонних справах Жигімантас Павільоніс.
Також резолюція наголошує необхідність посилити оборону у Балтійському регіоні, збільшити кількість війська НАТО у Литві до рівня бригади і покращити протиповітряну оборону країни.
Зазначимо, що саміт країн НАТО пройде у Вільнюсі 11-12 липня. Литва вперше прийматиме 40 делегацій з країн-членів та партнерів альянсу.
Що кажуть в НАТО про членство України
Нагадаємо, нещодавно видання The Wall Street Journal повідомило, що питання членства України в НАТО знято з порядку денного, а партнери шукають "втішну нагороду" для Києва.
Генсек НАТО наголошує, що позиція альянсу щодо України не змінилася, проте без перемоги у війні питання членства не матиме значення.
Водночас президент України Володимир Зеленський заявляє, що наша країна буде безкомпромісною на шляху до членства в НАТО.
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