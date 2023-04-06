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Литва анонсувала пакет військової допомоги Україні на 41 млн євро

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Четвер 06 квітня 2023 13:34
Литва анонсувала пакет військової допомоги Україні на 41 млн євро Фото: Арвідас Анушаускас, міністр оборони Литви (facebook.com/arvydas_anusauskas)
Автор: Сергій Пишкін

Литва анонсувала новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість становить 41 млн євро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

Міністр оборони не розкрив подробиць нового пакету допомоги, однак відзначив, що він складатиметься з обладнання, нових надходжень й внесків у міжнародні фонди.

"Вартість нового пакету військової підтримки України з боку Литви сягне близько 41 мільйона євро. Він складатиметься з відправленої техніки, нових надходжень, внесків до міжнародних фондів", - написав Анушаускас.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента Володимира Зеленського, Україна та Польща погодили новий пакет військової допомоги. Пізніше міністр Ради міністрів Міхал Дворчик розкрив деякі подробиці допомоги.

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