Литва анонсувала пакет військової допомоги Україні на 41 млн євро
Литва анонсувала новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість становить 41 млн євро.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.
Міністр оборони не розкрив подробиць нового пакету допомоги, однак відзначив, що він складатиметься з обладнання, нових надходжень й внесків у міжнародні фонди.
"Вартість нового пакету військової підтримки України з боку Литви сягне близько 41 мільйона євро. Він складатиметься з відправленої техніки, нових надходжень, внесків до міжнародних фондів", - написав Анушаускас.
The value of the new Lithuanian military support package for Ukraine will reach about 41 million €. It will consist of sent equipment, new acquisitions, contributions to international funds. pic.twitter.com/XCHENW6GvQ— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) April 5, 2023
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента Володимира Зеленського, Україна та Польща погодили новий пакет військової допомоги. Пізніше міністр Ради міністрів Міхал Дворчик розкрив деякі подробиці допомоги.
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