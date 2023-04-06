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Лідер Китаю заявив, що готовий з Францією закликати до "недопущення ескалації" в Україні

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Пекін, Четвер 06 квітня 2023 13:19
Лідер Китаю заявив, що готовий з Францією закликати до "недопущення ескалації" в Україні Фото: Еммануель Макрон та Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Китай готовий разом із Францією закликати світ до раціональності в українському питанні. Пекін може спільно із французькою стороною закликати до "недопущення ескалації" в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера Китаю Сі Цзіньпіня під час зустрічі із французьким президентом Емануелем Макроном.

"Обидві країни (Китай і Франція - ред.) закликають міжнародну спільноту не допустити ескалації кризи в Україні. Європа є незалежним полюсом у багатополярному світі, і Китай підтримує її стратегічну автономію", - сказав Сі Цзіньпінь.

Нагадаємо, що перед цим президент Франції Еммануель Макрон звернувся до Сі Цзіньпіня та зазначив, що розраховує на підтримку Пекіна у врегулюванні війни Росії проти України.

Додамо, що сьогодні Макрон і Сі Цзіньпінь зустрілися в Пекіні, де вони проводять перемовини. Вони, зокрема, стосуються теми російської війни проти України.

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