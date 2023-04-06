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Сі Цзіньпінь закликав "якнайшвидше" почати мирні переговори щодо України

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Пекін, Четвер 06 квітня 2023 14:10
Сі Цзіньпінь закликав "якнайшвидше" почати мирні переговори щодо України Фото: Сі Цзіньпінь (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Лідер Китаю Сі Цзіньпінь виступив за відновлення мирних переговорів задля врегулювання "української кризи". Він закликав почати їх "якнайшвидше".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, який цитує заяву Сі Цзіньпіня під час зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном.

"Китайський лідер підкреслив, він сподівається, що мирні переговори будуть відновлені якнайшвидше і що можна буде знайти політичне рішення та збалансований, ефективний і стійкий сценарій європейської безпеки", - передають ЗМІ його слова.

Нагадаємо, що під час переговорів французький президент Емануель Макрон закликав Сі Цзиньпіна "привести Росію до тями" та сприяти відновленню мирних переговорів.

Додамо, на що лідер Китаю заявив, що готовий разом із Францією закликати міжнародну спільноту уникати ескалації війни в Україні.

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