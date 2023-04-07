Встреча Макрона с Си Цзиньпинем и ракетная атака по Израилю: новости за 6 апреля

В четверг, 6 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидером Китая Си Цзиньпинем в Пекине. А также вчера по израильской территории было выпущено множество ракет со стороны Ливана.

Детальнее о том, что произошло в четверг, 6 апреля, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Си Цзиньпин и Макрон встретились в Пекине

В четверг, 6 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидером Китая Си Цзиньпинем в Пекине и провели переговоры.

Во время официальной встречи Макрона и Си Цзиньпина французский президент прокомментировал войну в Украине. По его мнению, Китай может повлиять на Россию и помочь возобновлению переговоров.

" Российская агрессия в Украине нанесла удар по стабильности. Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы вернете Россию в сознание и всех за стол переговоров", - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что Китай может сыграть "важную роль" в поисках мира, и приветствовал "готовность Пекина взять на себя обязательство по урегулированию".

В свою очередь лидер Китая заявил, что готов с Францией призвать к "недопущению эскалации" в Украине.

"Обе страны (Китай и Франция - ред.) призывают международное сообщество не допустить эскалации кризиса в Украине. Европа является независимым полюсом в многополярном мире, и Китай поддерживает ее стратегическую автономию", - сказал Си Цзиньпинь.

Он также выступил за возобновление мирных переговоров по урегулированию "украинского кризиса". Он призвал начать их "быстрее".

Глава Китая и президент Франции договорились начать настойчивую работу по достижению мира между Россией и Украиной.

Однако Макрону не удалось изменить позицию Си Цзиньпина по поводу войны РФ против Украины.

Запустили из Ливана. Север Израиля подвергся ракетным обстрелам

Около 14:30 четверга, 6 апреля, по израильской территории было выпущено множество ракет со стороны Ливана. В городах Бетцет и Шломе в Западной Галилее, граничащих с Ливаном, был слышен сигнал о приближении ракет. В результате обстрела есть пострадавшие и разрушения.

Известно, что часть выпущенных ракет была перехвачена системой ПВО "Железный купол". Также Израиль поднял боевую авиацию.

Позже стало известно, что вчера по Израилю из Ливана выпустили около 30 ракет.

В последний раз Израиль подвергался таким обстрелам из Ливана в августе 2021 года, тогда было выпущено более 20 ракет.

Министр обороны Израиля поручил проработать ответ на ракетный удар по стране.

Литва анонсировала пакет военной помощи Украине на 41 млн евро

Литва анонсировала новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость составляет 41 млн евро.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас не раскрыл подробностей нового пакета помощи, однако отметил, что он будет состоять из оборудования, новых поступлений и взносов в международные фонды.

"Стоимость нового пакета военной поддержки Украины со стороны Литвы составит около 41 миллиона евро. Он будет состоять из отправленной техники, новых поступлений, взносов в международные фонды", - отметил Анушаускас.

Греция готова передать Украине еще одну партию БМП-1 и артиллерийские снаряды

Греция готова направить Украине еще одну партию БМП-1, артиллерийские снаряды и боеприпасы к стрелковому вооружению.

Отметим, что Греция ранее уже предоставила ракеты и пусковые установки Stinger, реактивные снаряды, артиллерийские боеприпасы, стрелковые боеприпасы и боевые машины пехоты БМП-1.

Литва приняла резолюцию о приглашении Украины в НАТО

Сейм Литвы принял резолюцию на летний саммит НАТО в Вильнюсе. Она включает в себя официальное приглашение Украине присоединиться к альянсу.

В документе говорится, что на саммите НАТО в Вильнюсе необходимо пригласить Украину присоединиться к НАТО, а подписать протоколы о членстве и запустить процесс ратификации, когда это позволят условия.

Литовские парламентарии считают, что такой шаг будет стратегическим решением НАТО в стремлении мира в Украине и Европе.

"Мы против серых зон безопасности, мы хотим доказать ошибочность тезиса о том, что Россия имеет право вето на членство Украины. Мы думаем, что Украина будет способствовать нашей безопасности, сделает НАТО сильнее", - заявил глава парламентского комитета по иностранным делам Жигимантас Павильонис.

Также резолюция отмечает необходимость усилить оборону в Балтийском регионе, увеличить количество войск НАТО в Литве до уровня бригады и улучшить противовоздушную оборону страны.

Отметим, что саммит стран НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Литва впервые примет 40 делегаций из стран-членов и партнеров альянса.

Украина и Польша договорились о совместном производстве 125-мм снарядов для танков

Украина и Польша будут вместе производить танковые снаряды калибра 125 мм. Соответствующее соглашение страны подписали в среду, 5 апреля.

"Вчера во время официального визита президента Украины в Польшу соответствующий Меморандум был подписан генеральным директором украинского государственного холдинга и руководством польского производителя", - отметил министр стратегической промышленности Александр Камышин.

Он добавил, что Минстратегпром сосредоточится на наращивании производства боеприпасов украинской армии. Снаряды будут производить как украинские заводы, так и зарубежные компании.

Стоит отметить, что 125-мм снаряды необходимы для танков советского образца, которые есть у Украины на вооружении и которые ВСУ получили от партнеров. Такие боеприпасы нужны для польских танков PT-91 Twardy, которые являются модернизированной версией советского Т-72М.