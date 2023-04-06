Найбільша атака за останні роки. По Ізраїлю випустили близько 30 ракет, - ЗМІ

Сьогодні, 6 квітня, по Ізраїлю з Лівії випустили близько 30 ракет. Така атака є найбільшою для країни за останні роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Як зазначають у виданні, щонайменше п'ять ракет вдарили по території Ізраїля. Внаслідок обстрілу є постраждалі та руйнування.

Footage of Iron Dome interceptor missiles over northern Israel amid rocket barrages з Lebanon. pic.twitter.com/ETfULdecJo — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) 4 квітня 2023

При цьому решта ракет була збита системою протиповітряної оборони "Залізний купол". Військові поки що не називають точну кількість знищених ракет.

У The Times of Israel нагадали, що більш масштабний запуск ракет по Ізраїлю з Лівану фіксували у 2006 році, коли між країнами почалася війна. При цьому у серпні 2021 року Хезболла випустила 19 ракет на півночі Ізраїлю.

При цьому, за словами журналіста видання Еммануеля Фабіана, офіційні особи заявляють про те, що по країні випустили 34 ракети.