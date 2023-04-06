Найбільша атака за останні роки. По Ізраїлю випустили близько 30 ракет, - ЗМІ
Сьогодні, 6 квітня, по Ізраїлю з Лівії випустили близько 30 ракет. Така атака є найбільшою для країни за останні роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Як зазначають у виданні, щонайменше п'ять ракет вдарили по території Ізраїля. Внаслідок обстрілу є постраждалі та руйнування.
Footage of Iron Dome interceptor missiles over northern Israel amid rocket barrages з Lebanon. pic.twitter.com/ETfULdecJo— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) 4 квітня 2023
При цьому решта ракет була збита системою протиповітряної оборони "Залізний купол". Військові поки що не називають точну кількість знищених ракет.
У The Times of Israel нагадали, що більш масштабний запуск ракет по Ізраїлю з Лівану фіксували у 2006 році, коли між країнами почалася війна. При цьому у серпні 2021 року Хезболла випустила 19 ракет на півночі Ізраїлю.
При цьому, за словами журналіста видання Еммануеля Фабіана, офіційні особи заявляють про те, що по країні випустили 34 ракети.
Нагадаємо, сьогодні по півночі Ізраїлю вдарили ракетами. Відомо про як мінімум одну поранену людину.
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