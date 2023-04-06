Греція готова передати Україні ще одну партію БМП-1 та артилерійські снаряди

Греція готова направити Україні ще одну партію БМП-1, артилерійські снаряди та боєприпаси до стрілецького озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Генерального штабу національної оборони Греції генерала Костянтиноса Флороса, яку приводить Pentapostagma.

"Ми довели свою солідарність діями, вже надавши 72 тонни гуманітарної допомоги та 3870 тонн військової техніки. І ми продовжуватимемо це робити", - сказав генерал.

За його словами, Греція вже надала ракети та пускові установки Stinger, реактивні снаряди, артилерійські боєприпаси, стрілецькі боєприпаси та бойові машини піхоти БМП-1.

"Ми також готові передати за погодженням з Міжнародним координаційним центром пожертвувань ще одну партію БМП-1, 73-мм реактивних снарядів, артилерійських та гвинтівкових боєприпасів", - йдеться у заяві.