Зустріч у форматі "Рамштайн" та США запровадять санкції проти ПВК "Вагнера": новини за 20 січня

Вчора, 20 січня 2022 року, відбулася чергова зустріч у форматі "Рамштайн" у Німеччині. А Міністерство фінансів США оголосить російську приватну військову компанію "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією.

Війна Росії проти України: останні новини

Чергова зустріч у форматі "Рамштайн"

У Німеччині відбулись переговори у форматі "Рамштайн". Президент України Володимир Зеленський вже вернувся до союзників, закликавши їх допомогти прискорити перемогу ЗСУ.

Зустріч відкрив голова Пентагону Ллойд Остін. У вступному слові він закликав партнерів не послаблювати підтримку України та діяти рішуче.

Президент Зеленський додав, що Україна потребує танків, систем ППО, артилерії та літаків.

"Ви сильні люди з могутніх країн. Я закликаю вас приймати такі рішення, які можуть позбавити російське зло будь-якої влади. У ваших силах гарантувати артилерію та літаки, які придушуватимуть терор. У ваших силах здобути перемогу", - заявив він.

США мають намір внести ПВК "Вагнера" до списку злочинних організацій

Міністерство фінансів США оголосить російську приватну військову компанію "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією.

За словами прессекретаря Ради національної безпеки Джона Кірбі, наступного тижня Міністерство фінансів також запровадить нові санкції проти "вагнерівців" та її глобальних союзників.

"Ці дії визнають трансконтинентальну загрозу, яку представляє ПВК "Вагнера", в тому числі завдяки серйозній злочинній діяльності, що продовжується", - заявив Кірбі.

Рішення щодо "Леопардів" у Рамштайні не було. Але створення коаліції триває

Польща заявила, що рішення про передачу танків Leopard для України на сьогоднішній зустрічі у Рамштайні прийнято не було, проте перемовини й надалі триватимуть.

Вце-прем’єр-міністр Польщі Маріуш Блащак повідомив, що піл час засідання союзників не було прийнято жодних рішень про передачу Україні танків Leopard, проте він наголосив, що країни, які планували передавати танки Києву продовжать зустрічі для того, щоб дійти одноголосного рішення в цьому питанні.

"Ми також спілкувалися з 15 країнами, які використовують танки Leopard. Ми говорили про оснащення України цими важкими танками", - заявив віце-прем’єр та глава Міноборони.

Шмигаль назвав три поточні ключові пріоритети України

В уряді України назвали наступні три ключові пріоритети та пояснили, що за всіма цими пунктами вже є важливий прогрес.

Прем'єр-міністр перерахував наступні три ключові пріоритети:

початок переговорів про вступ України до ЄС;

створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання російських воєнних злочинців;

конфіскація російських активів для відновлення України.

"За всіма цими пунктами вже є важливий прогрес", - заявив Шмигаль.

Німеччина анонсувала пакет військової допомоги Україні на 1 млрд євро

Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 1 млрд євро.

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, завдяки цьому "весняному пакету" загальний обсяг німецької військової допомоги з початку війни зріс до 3,3 млрд євро.

Однак про окремі поставки, про які він згадав, вже було оголошено раніше. До них входить ЗРК Patriot, ще сім зенітних установок Gepard і один ЗРК IRIS-T SLM з додатковими керованими ракетами.

Пісторус зауважив, що Німеччина не відмовиться від підтримки України. Протиповітряну оборону він назвав пріоритетом номер один для країни.

Фінляндія оголосила про виділення нового пакету допомоги Україні на 400 млн євро

Міноборони Фінляндії оголосило про надання 12-го пакету військової допомоги для України на суму 400 млн євро.

"Україна, як і раніше, потребує підтримки для захисту своєї території, і нинішній пакет військової техніки явно є найбільшим на сьогодні. Фінляндія постачає в Україну важку артилерію та боєприпаси", - заявив міністр оборони Мікко Савола.

При цьому глава відомства не уточнив, яку саме техніку поставлять в Україну.

Нідерланди готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16 і назвали для цього умову

Нідерланди готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16. Якщо від України надійде відповідний запит.

"Кабінет міністрів Нідерландів розгляне можливість постачання Україні винищувачів F-16, якщо про це попросить український уряд", - цитує видання главу МЗС країни Вопке Хьокстра.

Як зазначають ЗМІ, з такою заявою він виступив під час парламентських дебатів у четвер.

За його словами, Кабінет міністрів Нідерландів розглядатиме таке прохання "відкрито".

Reuters повідомило, коли може бути готовим новий пакет санкцій ЄС проти Росії

Країни Європейського союзу працюють над десятим пакетом санкцій проти Росії, які набудуть чинності до 24 лютого 2023 року.

У п'ятницю високопоставлені дипломати з трьох країн заявили, що наступний пакет санкцій має бути готовим до річниці вторгнення Росії до України, яка останніми роками прагнула інтегруватися з ЄС.

"Наступний пакет санкцій буде готовий приблизно до перших роковин трагічного вторгнення", - сказав один із високопоставлених дипломатів.

Генерал США дав невтішний прогноз щодо звільнення України від окупантів

Українським військам буде важко проводити деокупацію територій від російських загарбників у 2023 році.

На думку голови об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, Україна зможе продовжувати оборону, а також стабілізувати ситуацію на фронті.

"З військової точки зору, я все ще вважаю, що цього року важко буде у військовому відношенні вигнати російські війська з усіх окупованих територій України. Але це не означає, що це не станеться, але це буде важко", - сказав він.

Міллі вважає, що вирішальну роль у ході війни відіграє обсяг військового постачання для України. Він відзначив, що наші військові досягнуть значних успіхів у контрнаступі.

Прогноз погоди на сьогодні

У суботу, 21 січня, в Україні буде хмарно із проясненнями. Однак у західних областях очікується сніг.

За прогнозом синоптиків, у західних областях вночі буде помірний, подекуди значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу. При цьому на дорогах очікується ожеледиця. Вдень місцями невеликі опади. Температура повітря вночі та вдень коливатиметься від 0 до +5 градусів.

У Карпатах уночі прогнозується значний, а вдень невеликий сніг. Температура повітря протягом доби буде у межах -1 -6 градусів.

На решті території України без істотних опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від +3 тепла до - 2, а вдень +2 +7. У південній частині країни температура повітря підніметься до +6 +11 градусів. При цьому у східних областях уночі очікується -1 -6 градусів, а вдень близько 0.