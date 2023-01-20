Прикордонники поблизу Бахмута відбили штурм окупантів: знищено розвідгрупу
Українські прикордонники поблизу Бахмута відбили штурм окупантів та знищили розвідувальну групу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держприкордонслужби України у Facebook.
"Ворог намагався провести розвідку боєм в бік опорного пункту прикордонного підрозділу, який неподалік Бахмута", - йдеться у повідомленні.
Українські бійці ліквідували двох розвідників, ще трьох поранили.
Проте вночі російські окупанти повторили свої наміри та з кількох напрямків залучили піхоту.
"Артилерія Сил оборони накрила окупантів вогнем, а прикордонники повністю зупинили їх у ближньому бою. Рубіж втримано, противникові залишається підраховувати втрати", - йдеться у повідомленні.
Фото: Прикордонники поблизу Бахмута відбили штурм окупантів (facebook.com/DPSUkraine)
Нагадаємо, представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зазначав, що росіяни не мають повного контролю над Бахмутом і Соледаром - там досі йдуть важкі бої.
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