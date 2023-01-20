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Прикордонники поблизу Бахмута відбили штурм окупантів: знищено розвідгрупу

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Бахмут, П'ятниця 20 січня 2023 18:14
Прикордонники поблизу Бахмута відбили штурм окупантів: знищено розвідгрупу Фото: Прикордонники поблизу Бахмута відбили штурм окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українські прикордонники поблизу Бахмута відбили штурм окупантів та знищили розвідувальну групу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держприкордонслужби України у Facebook.

"Ворог намагався провести розвідку боєм в бік опорного пункту прикордонного підрозділу, який неподалік Бахмута", - йдеться у повідомленні.

Українські бійці ліквідували двох розвідників, ще трьох поранили.

Проте вночі російські окупанти повторили свої наміри та з кількох напрямків залучили піхоту.

"Артилерія Сил оборони накрила окупантів вогнем, а прикордонники повністю зупинили їх у ближньому бою. Рубіж втримано, противникові залишається підраховувати втрати", - йдеться у повідомленні.

Фото: Прикордонники поблизу Бахмута відбили штурм окупантів (facebook.com/DPSUkraine)

Нагадаємо, представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зазначав, що росіяни не мають повного контролю над Бахмутом і Соледаром - там досі йдуть важкі бої.

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