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США мають намір внести ПВК "Вагнера" до списку злочинних організацій

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Вашингтон, П'ятниця 20 січня 2023 20:40
США мають намір внести ПВК "Вагнера" до списку злочинних організацій Фото: прессекретар Ради національної безпеки Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство фінансів США оголосить російську приватну військову компанію "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією.

Про це заявив прессекретар Ради національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, наступного тижня Міністерство фінансів також запровадить нові санкції проти "вагнерівців" та її глобальних союзників.

"Ці дії визнають трансконтинентальну загрозу, яку представляє ПВК "Вагнера", в тому числі завдяки серйозній злочинній діяльності, що продовжується", - заявив Кірбі.

Нагадаємо, що приватна військова компанія "Вагнера", яка бере участь у війні проти України, нарощує свою присутність у Сербії. Це викликає занепокоєння у Сполучених Штатах.

Крім того, у Сербії подали позов до суду проти ПВК "Вагнера" через спроби вербування сербів на війну проти України.

Раніше повідомлялося, що бійці ПВК "Вагнера" можуть становити чверть усіх російських воїнів, які воюють проти України.

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Сполучені Штати Америки ПВК Вагнера
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