В ССО показали, як майстерно ліквідували противників в Соледарі (відео)
Українські військові продовжують невпинно проріджувати ряди російських окупантів, котрі намагаються захопити Соледар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій.
На опублікованому відео показано, як український боєць веде бій знаходячись на свої позиції. Він разом з побратимами боронив Соледар.
"Коли російські командири гнали своїх підлеглих на забій попри колосальні втрати, наші воїни використовували це як можливість аби якомога більше прорідити лави противника", - сказано в повідомленні.
В ССО підкреслили, що військовослужбовці невпинно працюють на даному напрямку та боронять українські землі.
Нагадаємо, вчора українські військові показали відео атаки на позиції РФ, під час якої вони ліквідували чотирьох окупантів.
Раніше ми писали, що 18 січня Збройні сили України завдали удару по позиціях окупантів в Миколаївській області та ліквідували частину особового складу РФ.
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