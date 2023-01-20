Нідерланди готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16 і назвали для цього умову

Нідерланди готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16. Якщо від України надійде відповідний запит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нідерландське видання NL Times.

"Кабінет міністрів Нідерландів розгляне можливість постачання Україні винищувачів F-16, якщо про це попросить український уряд", - цитує видання главу МЗС країни Вопке Хьокстра.

Як зазначають ЗМІ, з такою заявою він виступив під час парламентських дебатів у четвер.

За його словами, Кабінет міністрів Нідерландів розглядатиме таке прохання "відкрито".

Нагадаємо, зовсім нещодавно повідомлялося, що Нідерланди готові оплатити для України танки Leopard.

Міністр оборони країни Кайса Оллонгрен зазначила, що її країна раніше оплачувала відправку до Києва радянських танків Т-72 із Чехії, і цей підхід можна було б відтворити для танків німецького виробництва Leopard.

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