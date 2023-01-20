Росіяни стягують мобілізованих та ув’язнених на Кремінський напрямок, - Гайдай

Фото: Росіяни стягують мобілізованих та ув’язнених на Кремінський напрямок (GettyImages)

Російські окупанти стягують мобілізованих та ув’язнених на Кремінський напрямок у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.