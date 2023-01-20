Шмигаль назвав три поточні ключові пріоритети України

В уряді України назвали наступні три ключові пріоритети та пояснили, що за всіма цими пунктами вже є важливий прогрес

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

Прем'єр-міністр перерахував наступні три ключові пріоритети: початок переговорів про вступ України до ЄС;

створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання російських воєнних злочинців;

конфіскація російських активів для відновлення України. "За всіма цими пунктами вже є важливий прогрес", - заявив Шмигаль.