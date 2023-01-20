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Шмигаль назвав три поточні ключові пріоритети України

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Україна, П'ятниця 20 січня 2023 16:48
Шмигаль назвав три поточні ключові пріоритети України Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В уряді України назвали наступні три ключові пріоритети та пояснили, що за всіма цими пунктами вже є важливий прогрес

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

Прем'єр-міністр перерахував наступні три ключові пріоритети:

  • початок переговорів про вступ України до ЄС;
  • створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання російських воєнних злочинців;
  • конфіскація російських активів для відновлення України.

"За всіма цими пунктами вже є важливий прогрес", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, що Європейський парламент ухвалив резолюцію, що закликає до створення міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії Росії та Білорусі проти України.

Відповідно до нещодавно ухваленого закону, США впродовж найближчих місяців планує розпочати процес передачі Україні частини конфіскованих активів Росії через Державний департамент.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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