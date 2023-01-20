Танки та 770 окупантів: Генштаб назвав втрати РФ за добу
Фото: українські військові (Getty Images)
За даними на ранок п’ятниці, 20 січня, українські військові ліквідували за добу 770 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 113 300 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 20.01 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 113 300 (+770) осіб ліквідовано,
- танків - 3139 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 6241 (+6) од,
- артилерійських систем - 2129 (+7) од,
- РСЗВ - 442 (+0) од,
- засобів ППО - 220 (+0) од,
- літаків - 287 (+0) од,
- гелікоптерів - 277 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1886 (+4),
- крилатих ракет - 749 (+0),
- кораблів /катерів - 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4903 (+7) од,
- спеціальної техніки - 190 (+0).
Нагадаємо, що росіяни зосереджують основні зусилля на ведені наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському - обороняються.
Також українські військові потроху просуваються біля Сватового, а росіяни намагалися атакувати в Запорізькій області.
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