ua ru
Пт, 20 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Танки та 770 окупантів: Генштаб назвав втрати РФ за добу

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 20 січня 2023 07:54
Танки та 770 окупантів: Генштаб назвав втрати РФ за добу Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Антон Малиновський

За даними на ранок п’ятниці, 20 січня, українські військові ліквідували за добу 770 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 113 300 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 20.01 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 113 300 (+770) осіб ліквідовано,
  • танків - 3139 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 6241 (+6) од,
  • артилерійських систем - 2129 (+7) од,
  • РСЗВ - 442 (+0) од,
  • засобів ППО - 220 (+0) од,
  • літаків - 287 (+0) од,
  • гелікоптерів - 277 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1886 (+4),
  • крилатих ракет - 749 (+0),
  • кораблів /катерів - 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4903 (+7) од,
  • спеціальної техніки - 190 (+0).

Нагадаємо, що росіяни зосереджують основні зусилля на ведені наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському - обороняються.

Також українські військові потроху просуваються біля Сватового, а росіяни намагалися атакувати в Запорізькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - Генштаб
ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - Генштаб
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна