Німеччина анонсувала пакет військової допомоги Україні на 1 млрд євро
Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 1 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, яку приводить Spiegel.
"Німеччина поставить Україні додаткові озброєння та техніку на мільярд євро", - йдеться у заяві міністра.
За його словами, завдяки цьому "весняному пакету" загальний обсяг німецької військової допомоги з початку війни зріс до 3,3 млрд євро.
Однак про окремі поставки, про які він згадав, вже було оголошено раніше. До них входить ЗРК Patriot, ще сім зенітних установок Gepard і один ЗРК IRIS-T SLM з додатковими керованими ракетами.
Пісторус зауважив, що Німеччина не відмовиться від підтримки України. Протиповітряну оборону він назвав пріоритетом номер один для країни.
Нагадаємо, що Німеччина готова прискорити просування щодо танків Leopard 2, якщо матиме відповідні домовленості із союзниками. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус пообіцяв переглянути запаси танків країни.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр пообіцяв Україні подальшу військову підтримку та попередив нового міністра оборони, що збройні сили Німеччини мають знову стати здатними захищати країну.
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