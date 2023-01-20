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На Закарпатті сніг, а в інших областях тепло до +11: прогноз погоди на завтра

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Київ, П'ятниця 20 січня 2023 15:28
На Закарпатті сніг, а в інших областях тепло до +11: прогноз погоди на завтра Фото: прогноз погоди на завтра (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 21 січня, в Україні буде хмарно із проясненнями. Однак у західних областях очікується сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру у Facebook.

За прогнозом синоптиків, у західних областях вночі буде помірний, подекуди значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу. При цьому на дорогах очікується ожеледиця. Вдень місцями невеликі опади. Температура повітря вночі та вдень коливатиметься від 0 до +5 градусів.

У Карпатах уночі прогнозується значний, а вдень невеликий сніг. Температура повітря протягом доби буде у межах -1 -6 градусів.

На решті території України без істотних опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від +3 тепла до - 2, а вдень +2 +7. У південній частині країни температура повітря підніметься до +6 +11 градусів. При цьому у східних областях уночі очікується -1 -6 градусів, а вдень близько 0.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

На Закарпатті сніг, а в інших областях тепло до +11: прогноз погоди на завтра

Нагадаємо, в "Укренерго" зазначили, що через теплу погоду в Україні дещо поменшало споживання електроенергії, але, попри це, дефіцит залишається суттєвим.

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