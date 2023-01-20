ua ru
Пт, 20 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські бійці накрили вогнем штаб та склад "вагнерівців" у Соледарі (відео)

Новость на русском →
Донецька область, П'ятниця 20 січня 2023 11:21
Українські бійці накрили вогнем штаб та склад "вагнерівців" у Соледарі (відео) Фото: українські бійці накрили вогнем штаб та склад "вагнерівців" у Соледарі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські війська накрили вогнем штаб та польовий склад "вагнерівців" у Соледарі. У Збройних силах показали відео удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сухопутних військ ЗСУ.

"Накрили штаб та польовий склад вагнерівців у Соледарі", - йдеться у повідомленні.

Удару по ворогові завдала 45 окрема артилерійська бригада Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше українські прикордонники знищили ворожу групу піхоти під Соледаром на Донеччині.

Також ми писали, ЗСУ за допомогою антидронової рушницізахопили російський БПЛА у Луганській області. Його вже передали до підрозділу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Донецька область Війна в Україні
NEWS
ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - Генштаб
ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - Генштаб
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна