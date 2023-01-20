Українські бійці накрили вогнем штаб та склад "вагнерівців" у Соледарі (відео)

Українські війська накрили вогнем штаб та польовий склад "вагнерівців" у Соледарі. У Збройних силах показали відео удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сухопутних військ ЗСУ.

"Накрили штаб та польовий склад вагнерівців у Соледарі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше українські прикордонники знищили ворожу групу піхоти під Соледаром на Донеччині.

Також ми писали, ЗСУ за допомогою антидронової рушницізахопили російський БПЛА у Луганській області. Його вже передали до підрозділу.

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