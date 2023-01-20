Reuters повідомило, коли може бути готовим новий пакет санкцій ЄС проти Росії
Країни Європейського союзу працюють над десятим пакетом санкцій проти Росії, які набудуть чинності до 24 лютого 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У п'ятницю високопоставлені дипломати з трьох країн заявили, що наступний пакет санкцій має бути готовим до річниці вторгнення Росії до України, яка останніми роками прагнула інтегруватися з ЄС.
"Наступний пакет санкцій буде готовий приблизно до перших роковин трагічного вторгнення", - сказав один із високопоставлених дипломатів.
Проте він не повідомив, хто і що може потрапити у цей пакет. Внесення людей до чорного списку, як правило, легше отримує необхідну підтримку всіх 27 країн ЄС, ніж жорсткі економічні санкції.
Очікується також, що у понеділок міністри закордонних справ додадуть нових осіб до списку санкцій проти Ірану у зв'язку з порушеннями прав людини. При цьому деякі країни ЄС закликають до ще більших дій у відповідь на надання Іраном безпілотників, які Росія використовує в Україні.
Нагадаємо, що Україна закликає інші країни припинити співпрацю з Росією в атомній сфері, а також запровадити санкції проти керівництва "Росатому".
Уряд України вважає за необхідне переглянути стелю цін на російську нафту. Наразі ринкова ціна на нафту марки Urals нижча за 50 доларів за барель.
Європейський союз має запровадити санкції проти ядерної та ракетної галузей Росії.
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