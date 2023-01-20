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Фінляндія оголосила про виділення нового пакету допомоги Україні на 400 млн євро

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П'ятниця 20 січня 2023 10:57
Фінляндія оголосила про виділення нового пакету допомоги Україні на 400 млн євро Фото: (pixabay.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Міноборони Фінляндії оголосило про надання 12-го пакету військової допомоги для України на суму 400 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Фінляндії.

"Україна, як і раніше, потребує підтримки для захисту своєї території, і нинішній пакет військової техніки явно є найбільшим на сьогоднішній день. Фінляндія постачає в Україну важку артилерію та боєприпаси", - заявив міністр оборони Мікко Савола.

При цьому глава відомства не уточнив, яку саме техніку поставлять в Україну.

"З оперативних причин і для забезпечення того, щоб доставка досягла місця призначення, більш детальна інформація про зміст допомоги, спосіб доставки або графік не буде надана", - пояснили в міністерстві.

Зазначається, що загальна вартість усіх наданих Фінляндією пакетів військової допомоги Україні сьогодні становить 590 мільйонів євро.

Нагадаємо, що раніше Фінляндія заявила про готовність надати Україні німецькі танки Leopard, які має на своєму озброєнні.

При цьому, як уточнив Міністр оборони Фінляндії Мікко Савола, позиція країни щодо передачі Україні танків Leopard залежить від рішення Німеччини як країни-виробника.

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