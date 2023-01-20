Фінляндія оголосила про виділення нового пакету допомоги Україні на 400 млн євро

Міноборони Фінляндії оголосило про надання 12-го пакету військової допомоги для України на суму 400 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Фінляндії.

"Україна, як і раніше, потребує підтримки для захисту своєї території, і нинішній пакет військової техніки явно є найбільшим на сьогоднішній день. Фінляндія постачає в Україну важку артилерію та боєприпаси", - заявив міністр оборони Мікко Савола.

При цьому глава відомства не уточнив, яку саме техніку поставлять в Україну.

"З оперативних причин і для забезпечення того, щоб доставка досягла місця призначення, більш детальна інформація про зміст допомоги, спосіб доставки або графік не буде надана", - пояснили в міністерстві.

Зазначається, що загальна вартість усіх наданих Фінляндією пакетів військової допомоги Україні сьогодні становить 590 мільйонів євро.