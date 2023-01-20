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Рішення щодо "Леопардів" у Рамштайні не було. Але створення коаліції триває, - Польща

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Польща, П'ятниця 20 січня 2023 18:30
Рішення щодо "Леопардів" у Рамштайні не було. Але створення коаліції триває, - Польща Фото: віце-прем’єр-міністр Польщі Маріуш Блащак (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Польща заявила, що рішення про передачу танків Leopard для України на сьогоднішній зустрічі у Рамштайні прийнято не було, проте перемовини й надалі триватимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем’єр-міністра Польщі Маріуша Блащака в Twitter.

Блащак повідомив, що піл час засідання союзників не було прийнято жодних рішень про передачу Україні танків Leopard, проте він наголосив, що країни, які планували передавати танки Києву продовжать зустрічі для того, щоб дійти одноголосного рішення в цьому питанні.

"Ми також спілкувалися з 15 країнами, які використовують танки Leopard. Ми говорили про оснащення України цими важкими танками", - заявив віце-прем’єр та глава Міноборони.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що він підтримує обіцянки союзників про передачу Україні танків.

Пізніше Столтенберг наголосив, що консультації про постачання танків Leopard 2 до Україні продовжуватимуться.

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