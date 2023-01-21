Встреча в формате "Рамштайн" и США введут санкции против ЧВК "Вагнера": новости за 20 января

Вчера, 20 января 2022 года состоялась очередная встреча в формате "Рамштайн" в Германии. А Министерство финансов США объявит российскую частную военную компанию "Вагнера" транснациональной преступной организацией.

Война России против Украины: последние новости

Очередная встреча в формате "Рамштайн"

В Германии прошли переговоры в формате "Рамштайн". Президент Украины Владимир Зеленский уже вернулся к союзникам, призвав их помочь ускорить победу ВСУ.

Встречу открыл глава Пентагона Ллойд Остин. Во вступительном слове он призвал партнеров не ослаблять поддержку Украины и действовать решительно.

Президент Зеленский добавил, что Украина нуждается в танках, системах ПВО, артиллерии и самолетах.

"Вы сильные люди из могущественных стран. Я призываю вас принимать такие решения, которые могут лишить российское зло любой власти. В ваших силах гарантировать артиллерию и самолеты, которые будут подавлять террор. В ваших силах одержать победу" , - заявил он.

США намерены внести ЧВК "Вагнера" в список преступных организаций

Министерство финансов США объявит российскую частную военную компанию Вагнера транснациональной преступной организацией.

По словам пресс-секретаря Совета национальной безопасности Джона Кирби, на следующей неделе Министерство финансов также введет новые санкции против "вагнеровцев" и его глобальных союзников.

"Эти действия признают трансконтинентальную угрозу, которую представляет ЧВК "Вагнера", в том числе благодаря продолжающейся серьезной преступной деятельности", - заявил Кирби.

Решения по "Леопардам" в Рамштайне не было. Но создание коалиции продолжается

Польша заявила, что решение о передаче танков Leopard для Украины на сегодняшней встрече в Рамштайне принято не было, однако переговоры будут продолжаться.

Вице-премьер-министр Польши Мариуш Блащак сообщил, что после заседания союзников не было принято никаких решений о передаче Украине танков Leopard, однако он подчеркнул, что страны, которые планировали передавать танки Киеву продолжат встречи для того, чтобы прийти к единогласному решению в этом вопросе.

"Мы также общались с 15 странами, которые используют танки Leopard. Мы говорили об оснащении Украины этими тяжелыми танками", – заявил вице-премьер и глава Минобороны.

Шмыгаль назвал три текущих ключевых приоритета Украины

В правительстве Украины назвали следующие три ключевых приоритета и объяснили, что по всем этим пунктам уже есть важный прогресс.

Премьер-министр перечислил следующие три ключевых приоритета:

начало переговоров о вступлении Украины в ЕС;

создание специального международного трибунала для наказания русских военных преступников;

конфискация российских активов для обновления Украины.

"По всем этим пунктам уже есть важный прогресс", - заявил Шмыгаль.

Германия анонсировала пакет военной помощи Украине на 1 млрд евро

Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине в 1 млрд евро.

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, благодаря этому "весеннему пакету" общий объем германской военной помощи с начала войны вырос до 3,3 млрд евро.

Однако об отдельных поставках, о которых он упомянул, уже было объявлено ранее. В них входит ЗРК Patriot, еще семь зенитных установок Gepard и один ЗРК IRIS-T SLM с дополнительными управляемыми ракетами.

Писторус отметил, что Германия не откажется от поддержки Украины. Противовоздушную оборону он назвал приоритетом номер один для страны.

Финляндия объявила о выделении нового пакета помощи Украине на 400 млн. евро

Минобороны Финляндии объявило о предоставлении 12-го пакета военной помощи для Украины на сумму 400 млн. евро.

"Украина по-прежнему нуждается в поддержке для защиты своей территории, и нынешний пакет военной техники явно является самым большим на сегодняшний день. Финляндия поставляет в Украину тяжелую артиллерию и боеприпасы", - заявил министр обороны Микко Савола.

При этом глава ведомства не уточнил, какую технику поставят в Украину.

Нидерланды готовы рассмотреть передачу Украине истребителей F-16 и назвали для этого условие

Нидерланды готовы рассмотреть передачу Украине истребителей F-16. Если от Украины поступит запрос.

"Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставок Украине истребителей F-16, если об этом попросит украинское правительство", - цитирует издание главу МИД страны Вопке Хекстра.

Как отмечают СМИ, с таким заявлением он выступил во время парламентских дебатов в четверг.

По его словам, Кабинет министров Нидерландов будет рассматривать такую просьбу "открыто".

Reuters сообщило, когда может быть готов новый пакет санкций ЕС против России

Страны Европейского союза работают над десятым пакетом санкций против России, которые вступят в силу до 24 февраля 2023 года.

В пятницу высокопоставленные дипломаты из трех стран заявили, что следующий пакет санкций должен быть готов к годовщине вторжения России в Украину, которая в последние годы стремилась интегрироваться с ЕС.

"Следующий пакет санкций будет готов примерно к первой годовщине трагического вторжения", - сказал один из высокопоставленных дипломатов.

Генерал США дал неутешительный прогноз по освобождению Украины от оккупантов

Украинским войскам будет тяжело проводить деоккупацию территорий от российских захватчиков в 2023 году.

По мнению главы объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, Украина сможет продолжать оборону, а также стабилизировать ситуацию на фронте.

"С военной точки зрения, я все еще считаю, что в этом году тяжело будет в военном отношении выгнать российские войска со всех оккупированных территорий Украины. Но это не значит, что это не произойдет, но это будет тяжело", - сказал он.

Милли считает, что решающую роль в ходе войны играет объем военных поставок для Украины. Он отметил, что наши военные добьются значительных успехов в контрнаступлении.

Прогноз погоды на сегодня.

В субботу, 21 января, в Украине будет облачно с прояснениями. Однако в западных областях ожидается снег.

По прогнозу синоптиков, в западных областях ночью будет умеренный, местами значительный мокрый снег и налипание мокрого снега. При этом на дорогах ожидается гололедица. Погода в западных областях Днем местами небольшие осадки. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 0 до +5 градусов.

В Карпатах ночью прогнозируется сильный, а днем небольшой снег. Температура воздуха в течение суток будет в пределах -1-6 градусов.

На остальной территории Украины без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 тепла до -2, а днем +2+7. В южной части страны температура воздуха поднимется до +6+11 градусов. При этом в восточных областях ночью ожидается -1-6 градусов, а днем около 0.