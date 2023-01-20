Масовані або поодинокі удари. Гуменюк розповіла про загрозу атаки РФ з моря

У Чорному морі наразі перебувають 6 російських ракетоносіїв на бойовому чергуванні, тож є загроза ракетних ударів. Ворог може вдатися як до поодиноких ударів, так і до масованої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Корабельне угрупування (у Чорному морі, - ред.) продовжує триматися майже у тому самому складі, хоча деяка ротація нами спостерігається, це певним чином пов'язано зі штормом. Море штормить, море продовжує підтримувати нашу позицію, як то кажуть", - наголосила Гуменюк.

За її словами, нині на бойовому чергуванні перебуває 6 ракетоносіїв ворога. Серед яких два підводних, загальний залп може сягати 40 ракет "Калібр".

"Це досить потужна готовність. Можна говорити про небезпеку, як поодиноких ракетних ударів, так і підготовку до масованого ракетного удару тому, що певна активність авіації також спостерігається. Попри те, що вони заявляли, те що це будуть "навчання", але навчально-тренувальний політ може перетворитися на напад", - пояснила Гуменюк.

Своєю чергою вона закликала українців бути дуже уважними до повідомлень про повітряну тривогу.

"Після такого досвіду з "Москвою" в них є так звана "ракето-безпечна зона", так звана, для себе. Вони (російські війська, - ред.) усвідомлюють, що є зони ураження нашою зброєю і туди ані руш. Тому тримають за мисом Тарханкут у напрямку Новоросійська так, щоб у відповідних погодних умовах зайти у пункти базування, але не наближають на відстань з якої можуть бути уражені нами", - сказала Гуменюк.

Вона також розповіла, що із псевдобезпечної зони російські кораблі можуть випускати "Калібри" по Україні.

"Ми спостерігали їхню знервованість, коли певним чином відпрацьовувала ППО в Севастополі й повиводили усі одиниці, попри шторм, у Чорне море, намагалися розосередити, оскільки знають, що наші "бойові комарі" уміють атакувати бухти та вони не відчувають там себе у безпеці", - каже Гуменюк.

Вона додала, що українські військові слідкують за ракетоносіями в морі та дронами, які противник пускає звідти.

Нагадаємо, раніше в Генштабі попередили про загрозу завдання ворогом ракетних та дронових ударів з Білорусі через авіаційні навчання ворога.

Додамо, раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов спрогнозував, якими будуть подальші ракетні атаки окупантів.

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