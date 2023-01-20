ua ru
Пт, 20 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ знешкодили ворожу міну, яку винесло на пляж в Одеській області

Новость на русском →
Одеса, П'ятниця 20 січня 2023 15:23
ЗСУ знешкодили ворожу міну, яку винесло на пляж в Одеській області Фото: ЗСУ знешкодили ворожу міну, яку винесло на пляж Одеської області (t.me odesacityofficial)
Автор: Каріна Левицька

Внаслідок штормової погоди на один з пляжів Одеської області винесло чергову дрейфуючу міну, проте Військово-Морські сили Збройних сил України її знешкодили та ліквідували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Одеської міської ради в Telrgram.

Знайшовши міну, яку винесло на пляж під час штормової погоди, місцеві жителі негайно сповістили найближчий прикордонний підрозділ.

В рамках взаємодії були залучені фахівці спеціального підрозділу ВМС ЗС України, які знешкодили та ліквідували міну шляхом контрольованого підриву.

"Нагадуємо, що Чорноморське узбережжя і прибережні води залишаються лінією оборони, зоною небезпеки. Не ігноруйте обмеження воєнного стану, бережіть себе, тримайтесь якомога далі від небезпечних зон та об’єктів. Про їх виявлення інформуйте компетентні органи, не наражайте себе на небезпеку", - написали в міській раді.

Нагадаємо, на узбережжі в Одесі знайшли речі з крейсера "Москва", який українські військові затопили у квітні минулого року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що військові виявили та ліквідували морську міну в Одеській області. "Плаваючу небезпеку" хвилі вперто спрямовували у бік узбережжя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Збройні сили України Вибух
NEWS
ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - Генштаб
ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - Генштаб
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна