ЗСУ ударили по Керчі, а Міноборони готує заміну призову: новини за вихідні

Військові Збройних сил України завдали удару по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив", що знаходиться в окупованій Керчі. Тим часом Міноборони підготував новацію, що може замінити нинішній призов до армії.
Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.
Новини за 4 листопада:
На окупованих територіях погрожують масовими звільненнями власникам українських паспортів;
ЗСУ знищили колону російської бронетехніки під Вугледаром;
ЗСУ знищили ще 830 окупантів й більше десятка танків;
ЗСУ без жодного пострілу змусили дезертувати 17 тисяч окупантів;
У Херсонській області прикордонники ефектно знищили авто окупантів;
Росіяни обстріляли інфраструктурний об'єкт під Дніпром.
Новини за 5 листопада:
ЗСУ знищили російську станцію РЕБ "Поле-21" на Таврійську напрямку;
Український президент Володимир Зеленський назвав умову для пришвидшення контрнаступу ЗСУ.
В суботу, 4 листопада, Збройні сили завдали удару по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив", який розташований в Керчі. Через деякий час інформація про ураження була підтверджена СтратКомом.
Згідно з даними "Кримського вітру", наші воїни вдарили саме по малому ракетному кораблю "Аскольд".
Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук також подякував пілотам за успішні удари.
Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Міністерство оборони України в неділю, 5 листопада, оголосило про затвердження нової концепції щодо набору до армії. Новація, зокрема, передбачає відмову від строкової служби та введення рекрутингу.
Однак поки триває війна призов залишатиметься.
У Харкові помер польський доброволець Мацєй Беднарський, який воював проти окупантів в Україні. Він потрапив у ДТП.
Відомо, що два тижні тому Беднарський потрапив у ДТП. Його госпіталізували до лікарні. На жаль, 4 листопада воїн помер у харківському госпіталі.
Ізраїльський міністр спадщини Аміхай Еліяху запропонував скинути на Сектор Газа ядерну бомбу. Його відсторонили від засідань уряду.
Ультраправий міністр заявив, що ядерний удар по Газі став би "однією з можливостей". Коли йому нагадали, що у Секторі Газа знаходиться близько 240 заручників, він додав, що на війні є жертви.
В Рівному правоохоронці викрили "підпільну вечірку", яка проводилась в одному з закладів міста під час комендантської години.
Ввечері 4 листопада озброєний чоловік протаранив на автомобілі термінал аеропорту німецького міста Гамбург. Він виїхав на злітно-посадкову смугу, аеропорт призупинив роботу.
Вже в неділю чоловіка, який півтори доби тримав 4-річну дитину в заручниках таки затримали.
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