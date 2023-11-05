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Інцидент в аеропорту Гамбурга: чоловіка затримали після майже доби переговорів

Гамбург, Неділя 05 листопада 2023 17:12
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Інцидент в аеропорту Гамбурга: чоловіка затримали після майже доби переговорів Фото: чоловіка, який тримав дитину в заручниках, затримали в аеропорту Гамбурга (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В аеропорту Гамбурга затримали чоловіка, який півтори доби тримав 4-річну дитину в заручниках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Гамбурга.

"Ситуація із заручниками завершилася. Підозрюваний вийшов з автомобіля разом з донькою", - повідомили правоохоронці.

За даними поліції, чоловік був заарештований без опору співробітниками екстрених служб.

"Дитина не постраждала", - додали в правоохоронних органах.

Інцидент в Гамбурзі

Ввечері 4 листопада озброєний чоловік протаранив на автомобілі термінал аеропорту німецького міста Гамбург. Він виїхав на злітно-посадкову смугу, аеропорт призупинив роботу.

Повідомлялося, що на території аеропорту була стрілянина, також він влаштував кілька пожеж, використавши щось подібне до "коктейлів Молотова". У машині чоловік утримував дитину. Та вимагав випустити їх до Туреччини.

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Гамбург аеропорт
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