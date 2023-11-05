Інцидент в аеропорту Гамбурга: чоловіка затримали після майже доби переговорів
В аеропорту Гамбурга затримали чоловіка, який півтори доби тримав 4-річну дитину в заручниках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Гамбурга.
"Ситуація із заручниками завершилася. Підозрюваний вийшов з автомобіля разом з донькою", - повідомили правоохоронці.
За даними поліції, чоловік був заарештований без опору співробітниками екстрених служб.
"Дитина не постраждала", - додали в правоохоронних органах.
Інцидент в Гамбурзі
Ввечері 4 листопада озброєний чоловік протаранив на автомобілі термінал аеропорту німецького міста Гамбург. Він виїхав на злітно-посадкову смугу, аеропорт призупинив роботу.
Повідомлялося, що на території аеропорту була стрілянина, також він влаштував кілька пожеж, використавши щось подібне до "коктейлів Молотова". У машині чоловік утримував дитину. Та вимагав випустити їх до Туреччини.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.