ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 12 одиниць техніки. Взяли полоненого
Протягом минулої доби, 4 листопада, українські воїни знищили на Таврійському напрямку 12 одиниць техніки росіян. Також взяли у полон одного з терористів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
На Таврійському напрямку ворог, протягом минулої доби:
- завдав 8 авіаударів;
- провів 42 бойових зіткнення;
- здійснив 826 артобстрілів.
Авдіївський напрямок
"У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку противник за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку", - пише пресслужба.
Сили оборони відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Сєверне, Авдіївка та Первомайське Донецької області.
Мар’їнський напрямок
Росіяни безуспішно штурмували в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Відбито 20 атак ворога.
Шахтарський напрямок
Терористи безуспішно атакували в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.
Запорізький напрямок
Ворог наступальних дій не вів.
Мелітопольський напрямок
"Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - додає пресслужба.
Протягом доби підрозділи ракетних військ й артилерії виконали 1039 вогневих завдань. Було знищено 413 росіян, одного з окупантів взяли у полон.
Втрати ворога склали 12 одиниць військової техніки, зокрема:
- 1 танк;
- 4 ББМ;
- 2 артсистеми;
- 2 автомобіля;
- 3 склади боєприпасів.
Втрати Росії у війні
Згідно з останніми даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби наші військові ліквідували 990 російських терористів. З початку війни Росія втратила вже близько 305 090 одиниць особового складу.
Як розповів командувач оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, також наші воїни знищили російську станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21" на Таврійському напрямку.
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