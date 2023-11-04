ЗСУ знищили ще 830 окупантів й більше десятка танків: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 3 листопада, українські військові ліквідували ще 830 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 304 100 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.11.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 304 100 (+830) осіб ліквідовано;

танків - 5276 (+11) од.;

бойових броньованих машин - 9939 (+38) од.;

артилерійських систем - 7363 (+35) од.;

РСЗВ - 861 (+7) од.;

засоби ППО - 568 (+2) од.;

літаків - 322 (+0) од.;

гелікоптерів - 324 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5534 (+39) од.;

крилаті ракети - 1551(+0) од.;

кораблі/катери - 20 (+0) од.;

підводні човни - 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 9716 (+25) од.;

спеціальна техніка - 1038 (+4) од. Фото: втрати ворога станом на 04.11 (facebook.com/GeneralStaff.ua) Яка ситуація на фронті? Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), українські воїни знищили десятки одиниць російської бронетехніки російської техніки під час ударів по ворогу біля Вугледара. Зокрема воїни здійснили наземні атаки на лівому березі Херсонської області. Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, військові продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямку й тримають оборону, а також завдають окупантам значних втрат в районі Авдіївки.