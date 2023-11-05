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ЗСУ знищили російську станцію РЕБ "Поле-21" на Таврійську напрямку

Неділя 05 листопада 2023 11:06
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ЗСУ знищили російську станцію РЕБ "Поле-21" на Таврійську напрямку Фото: РЕБ "Поле-21" (armyinform.com.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Українські воїни знищили російську станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21" на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерала Олександра Тарнавського.

"Знищено станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21", що призначена для пригнічення каналів супутникової навігації", - пише Тарнавський.

Що відомо про "Поле-21"?

"Поле-21" є російською станцією РЕБ, яку ще називаються "куполом проти дронів". Систему побудували у 2016 році. Вона була призначена для боротьби з високоточною зброєю і безпілотними літальними апаратами.

Комплекс здатний створювати перешкоди й тим самим подавляти апаратуру прив’язки до глобальних супутникових і радіонавігаційних систем.

Згідно з даними росіян, дальність роботи вищезгаданої РЕБ становить 60 кілометрів. Водночас розвідка України стверджує про 25 кілометрів.

Втрати Росії у війні

Згідно з останніми даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби наші військові ліквідували 990 російських терористів. З початку війни Росія втратила вже близько 305 090 одиниць особового складу.

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