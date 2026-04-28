Зерно розбрату. Чому між Україною та Ізраїлем спалахнув новий скандал

Між Україною та Ізраїлем спалахнув дипломатичний скандал через купівлю краденого зерна з тимчасово окупованих територій.

РБК-Україна розповідає про те, що сталося, чим саме незадоволений Київ і як реагує Тель-Авів, а також про подальший розвиток цієї історії.

Головне: Причина скандалу: у березні та квітні до ізраїльського порту Хайфа зайшли судна ABINSK та Panormitis із партіями вкраденого українського збіжжя.

Зерновий демарш

У березні Київ зафіксував одразу декілька випадків продажу в Ізраїль зерна, яке Росія вивезла з тимчасово окупованих територій України.

16 квітня до ізраїльського порту Хайфа зайшло судно "ABINSK" із партією української пшениці. А цього тижня в Ізраїль прибуло вже друге судно з РФ – Panormitis. Наразі воно стоїть у черзі на розвантаження.

Розслідування ізраїльського видання Haaretz свідчить, що такі постачання стали системними протягом останніх років. Так, з 2023 року до Ізраїлю прибули щонайменше два судна з викраденим зерном, принаймні одне з них розвантажили.

Росія використовує різні схеми для експорту краденого зерна. Для цього залучається як тіньовий флот, так і судна, що не підпали під санкції.

Суть схеми, у якій задіяно Ізраїль, пояснив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Судна ASOMATOS, ABINSK, PANORMITIS заходять на ринки після перевалки в районі Керченської протоки, де зерно змішується. За наявними даними, близько 30% такого вантажу є з окупованих територій", – повідомив Власюк.

Як зазначає джерело РБК-Україна, добре обізнане із ситуацією, головна причина участі Ізраїлю в цих оборудках – банальна дешевизна такого зерна, адже росіяни вже давно продають його із суттєвим дисконтом.

Україна, починаючи з 23 березня, зверталася до Ізраїлю із заявами, що будь-які торгові операції з краденим зерном є неприпустимими. А 28 квітня МЗС викликало посла Ізраїлю в Україні та вручило ноту протесту.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ зробив всі необхідні кроки дипломатичними каналами, щоб унеможливити подібні інциденти, але надалі будуть більш жорсткі рішення.

"Україна готує відповідний санкційний пакет, який буде охоплювати й тих, хто перевозить це зерно, і тих, хто намагається заробляти на такій кримінальній схемі", – заявив Зеленський.

Рішуче відреагував також Євросоюз. У ЄС наголошують на готовності вводити санкції проти третіх країн, включаючи Ізраїль, повідомляє Times of Israel.

Суперечливі свідчення

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар заявив, що його країна діятиме згідно зі своїми законами, проте зауважив, що Україна поки не надала офіційних доказів для затримання вантажу.

"Ви навіть не подали запит про правову допомогу, перш ніж звернутися до ЗМІ та соціальних мереж", – написав Саар у соцмережах.

Водночас дані МЗС України свідчать, що Київ звертався до Тель-Авіва щодо судна ABINSK, починаючи з 23 березня.

14 квітня з цього приводу відбулася розмова голів МЗС обох країн. А наступного дня Україна передала Ізраїлю матеріали запиту Офісу Генпрокурора про міжнародну правову допомогу.

Як підкреслив поінформований співрозмовник РБК-Україна, докази були юридично бездоганно оформлені. Однак ізраїльська сторона де-факто проігнорувала їх, постфактум заявивши, що нібито документи неповні і нібито подані занадто пізно.

Загалом Тель-Авів апелює більше до формальної складової проблеми, ніж до її суті. "Російська пшениця не є підсанкційним продуктом. Навіть незважаючи на те, що Ізраїль не приєднався до санкцій, ми загалом дотримуємося режиму санкцій, але на пшеницю санкції не поширюються", – повідомило РБК-Україна високопоставлене ізраїльське джерело.

Ба більше, з ізраїльського боку звучать навіть досить химерні теорії. Співрозмовник видання прив'язує активізацію Києва щодо краденого зерна до закону про відповідальність за антисемітизм, який нещодавно підписав президент України.

Мовляв, після цього Зеленський нібито зіткнувся із хвилею обурення "від антисемітів", тож вирішив "цю хвилю урівноважити" критикою Ізраїлю.

Що далі

Попри все, справжня криза у відносинах Києва та Тель-Авіва може настати, коли Україна запровадить санкції проти ізраїльських компаній та громадян, які вже анонсував президент Зеленський. Звісно, якщо Ізраїль не вживе дієвих заходів, які зроблять неможливим постачання краденого зерна.

Зараз українська сторона завершує збір і підготовку всіх необхідних документів та доказів щодо судна Panormitis.

"Ми просимо ізраїльтян поки затримати це судно (яке зараз стоїть в черзі на розвантаження), нам треба приблизно тиждень, щоб підготувати рішення суду і всі необхідні документи, "як по підручнику", – сказав співрозмовник видання, обізнаний із ситуацією.

За його словами, цього разу Україна залучила юристів і рухається в правовому полі в межах ізраїльського законодавства.

"Тобто в цей раз ми доводимо, що імпортер порушив ізраїльське законодавство", – сказало джерело. Співрозмовник сподівається, що цього разу судно просто розвернуть або ж заарештують.

Разом з тим Ізраїль залишається для України важливим партнером, з яким є багато точок дотику.

"Ми відверті з усіма, навіть із нашими друзями та партнерами. Ми вважаємо Ізраїль партнером і другом – я хочу чітко це зазначити. Але ми відверті з ними, тому що ця торгівля фінансує нашого ворога", – зазначив речник українського МЗС Георгій Тихий.

Крім того, надалі важливо в принципі заблокувати для Росії можливість продавати українське продовольство на захоплених територіях. Як повідомив Тихий, воно постачається не лише в Ізраїль, а й до Єгипту, Туреччини та Алжиру.

Питання – відповідь (FAQ)

– Які судна привезли крадене українське зерно в Ізраїль?

– Основними фігурантами скандалу є суховантажі ABINSK та Panormitis. Останній зайшов у порт Хайфа наприкінці квітня 2026 року, попри попередження українських дипломатів про незаконність вантажу.

– Як Росія приховує походження зерна з окупованих територій?

– Окупанти використовують схему перевалки в районі Керченської протоки, де українську пшеницю змішують із російською. За даними експертів, у таких партіях частка награбованого продовольства становить щонайменше 30%.