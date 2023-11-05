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Зеленський назвав умову для пришвидшення контрнаступу ЗСУ

Неділя 05 листопада 2023 16:44
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Зеленський назвав умову для пришвидшення контрнаступу ЗСУ Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Збройним силам України для пришвидшення контрнаступу потрібно ППО. Оскільки Росія контролює українське небо.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю NBC News.

"Ми не маємо достатньо засобів ППО, тому Росія контролює небо. Що буде коли в нас буде достатньо засобів ППО від наших партнерів? Наші війська підуть. Ні, вони побіжать вперед, і це (контрнаступ - ред.) піде швидше. Тому що ми не можемо використовувати наших людей, як м’ясо, як роблять росіяни", - заявив він.

Зеленський додав, що доки росіяни контролюють небо, а в України немає достатньо захисту, то ЗСУ не можуть просуватися вперед швидко.

"Наш топ-1 запит до партнерів - це врівноважити наші сили у небі. Ми повинні довго чекати на F-16 через тренування і так далі, а ППО - це більш швидке вирішення питання. Я говорив про це з (президентом США Джо, - ред.) Байденом - не давати ППО (через дефіцит, - ред.), а виготовляти разом. Воно дороге, і нам не потрібні подарунки. І це важливо, це також робочі місця", - заявив він.

Президент закликав партнерів дати Україні ППО на зиму.

"Наш меседж світу, США, Європі, Азії дати нам ППО, орендувати, особливо на зиму", - підкреслив він.

Контрнаступ України

Цього літа українські захисники перейшли до контрнаступу відразу на декількох ділянках фронту. Активні бої точилися у Запорізькій області, а саме у напрямку Мелітополя та Бердянська. Вдалося звільнити низку населених пунктів.

Проте зараз контрнаступ майже призупинився. Однією з головних причин цього стали мінні поля та лінії оборони росіян.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що війна переходить на новий етап - "позиційний", якому притаманні виснажливі бої.

Більше про те, що написав та розповів Залужний для The Economist - читайте у нашому матеріалі.

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