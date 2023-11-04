У Херсонській області прикордонники ефектно знищили авто окупантів: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу у Telegram.

На Херсонському напрямку аеророзвідка бійців прикордонної служби виявила автомобіль росіян. Захисники вдарили по машині дронами.

"Точними влучаннями два дрони-камікадзе техніку окупантів знищили", - йдеться у повідомленні.

Втрати російської армії

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. Не розкриваються також втрати техніки, авіації та інших засобів війни.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що було ліквідовано вже понад 304 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили 830 росіян.

Також нагадаємо, нещодавно HIMARS вперше прямим ударом знищив російський безпілотник ZALA.