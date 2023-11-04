ua en ru
Сб, 04 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Немов SCALPелем пройшлись". Командувач ПС подякував пілотам за удар по Керчі

Субота 04 листопада 2023 21:50
UA EN RU
"Немов SCALPелем пройшлись". Командувач ПС подякував пілотам за удар по Керчі Фото: командувас ПС ЗСУ Микола Олещук (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук подякував пілотам за успішні удари по Керчі.

Про це заявив повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Олещука в Telegram.

"Сподіваюсь, ще один плавзасіб пішов услід за "Москвою"! А поки чекаємо офіційного підтвердження результатів, вкотре подякую пілотам тактичної авіації Повітряних сил за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі судобудівного заводу "Залив" у Керчі", - заявив він.

Командувач ПС додав, що на території заводу стояв один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ - носій крилатих ракет "Калібр".

"Молодці, немов SCALPелем пройшлись", - наголосив він.

Крім того, командувач ПС подякував зенітникам повітряного командування "Схід" за збиті "Іскандери", що летіли у відповідь.

Оновлено.

Разом з тим речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що корабель, який був уражений в Керчі, ще навіть не брав участь в плаванні.

"Він проходив якісь там випробувальні роботи остаточні, аби потім вийти і воювати проти нашої держави" , - заявив він.

Ігнат наголосив, що необхідно дочекатись остаточних результатів - "чи пішов вслід за крейсером "Москва" цей корабель, як зазвичай, відбувається".

Удари по Керчі

4 листопада ЗСУ завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованому Криму. Цю інформацію підтвердили раніше у Стратком ЗСУ.

Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляв, що на суднобудівному заводі в Керчі могло бути влучання в малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт".

Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Керч Крым Воздушные силы Украины Війна Росії проти України
NEWS
Росія ударила по українським військовим під час урочистостей, багато жертв
Росія ударила по українським військовим під час урочистостей, багато жертв
DAILY
Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше